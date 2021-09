Le magazine du Bulletin des agriculteurs de septembre est prêt!

À la Ferme Middleview, non seulement les animaux sont confortables, mais on sent que le bien-être animal est un souci constant. Durant les dernières années, plusieurs aménagements ont été réalisés afin d’améliorer le bien-être des vaches et des animaux de remplacement. Depuis 2017, les vaches sont notamment logées sur litière accumulée compostée.

Dans un monde idéal, un producteur aurait besoin de plusieurs outils différents pour travailler ses sols compte tenu des variations de texture, des résidus, du précédent cultural et de l’humidité notamment. Mais dans le monde réel, un producteur ne peut généralement investir que dans un seul outil qu’il voudra aussi polyvalent que possible. État des lieux.

À la Ferme Lavigne de Sainte-Anne-de-Prescott, en Ontario, on ne fait pas les choses à moitié, surtout lorsqu’il est question de conserver ce qui va nourrir le troupeau durant toute l’année. Dans un photoreportage, voyez comment Jean-Pierre Lavigne et son équipe s’y prennent.

Si la luzerne est surnommée « l’or vert », l’ensilage de maïs est considéré comme « l’or jaune ». Sa haute teneur en énergie, son rendement et son uniformité lui valent de plus en plus d’adeptes. À quelques semaines de la récolte, on prépare l’équipement… et on se remet en tête certains éléments faciles à oublier dans le feu de l’action.

Marie-Josée Daguerre des Jardins de la Pinède est comblée. Son entreprise a été sélectionnée pour faire partie du projet pilote des Éleveurs de volailles pour la production de poulet pour les marchés de proximité. L’entreprise peut donc élever 2000 poulets par année qu’ils offrent à leur clientèle.

