Le numéro de mai du Bulletin est prêt!

En 2008, Marquis Roy faisait face à une situation difficile, avec une marge de manœuvre inexistante après une hausse continue de ses coûts et une baisse tout aussi continue de ses revenus. Il fallait agir, et vite. Il a pris la décision très audacieuse de se lancer dans le lait fourrager. Il a dû réapprendre à faire du foin. Son histoire en couverture du magazine.

Québec a adopté en février dernier un règlement portant sur l’utilisation et la vente des pesticides jugés les plus à risque. Cette réglementation va amener producteurs et agronomes à travailler main dans la main pour élaborer une stratégie qui mettra à profit tout le coffre d’outils de contrôle des ennemis des cultures.

Un concept d’entrée d’air jamais vu au Québec arrive cette année. Sortir l’air par le dessous des lattes, c’est du déjà vu, mais faire entrer l’air par le dessous des lattes, ça, c’est nouveau. L’entreprise I-Tek Solutions distribue depuis 20 ans son système de ventilation breveté. Des porcheries de régions très froides comme l’Ukraine ou de régions très chaudes comme l’Afrique en sont équipées.

La gestion du personnel est devenue un facteur déterminant pour la réussite des entreprises agricoles. À la ferme, vous êtes entouré de spécialistes pour améliorer vos rendements aux champs, vos résultats d’élevages et financiers! Mais qu’en est-il de votre gestion des ressources humaines? Le Bulletin vous présente le trio gagnant!

Spécial 100e du Bulletin

Producteurs laitiers à Pont-Rouge, dans la région de la Capitale-Nationale, les Leclerc oeuvrent en agriculture depuis trois générations. Charles-Henri Leclerc a remporté la médaille d’or de l’Ordre national du mérite agricole en 1968. Le Bulletin des agriculteurs avait alors consacré sa première page de même que tout un reportage à la ferme. Nous avons voulu savoir que devenait cette famille d’agriculteurs qui ne manque pas d’énergie!

