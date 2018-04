L’année 2018 marque le 100e anniversaire du Bulletin des agriculteurs. Pour l’occasion, l’équipe du Bulletin a préparé du contenu Spécial 100e à découvrir!

Depuis un siècle, les artisans du magazine se sont donné comme mandat de vous informer, de vous inspirer et surtout de vous aider à emmener votre entreprise agricole plus loin. Même après toutes ces années, Le Bulletin n’a pas perdu sa pertinence, au contraire. Les producteurs d’aujourd’hui ont plus que jamais besoin d’être accompagnés pour relever les défis agronomiques, technologiques et économiques.

Enfin, pour souligner cet anniversaire, nous vous avons préparé du contenu Spécial 100e. Ligne de temps retrançant l’histoire du Bulletin de 1918 à aujourd’hui, visites chez des producteurs ayant déjà fait l’objet de reportages, panel de discussions entre jeunes producteurs de la relève, etc.

Pour y accéder, cliquez sur l’onglet « Spécial 100e » sur la page d’accueil du site lebulletin.com situé en bas à gauche. Vous pouvez aussi cliquez ici.

Tout au long de l’année, nous ajouterons de nouveaux articles dans cette section. Rester à l’affût!