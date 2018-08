Expo-Champs : pulvérisateurs et côte à côte en situation réelle

Vous êtes à la recherche du meilleur pulvérisateur sur le marché ? Vous magasinez votre prochain véhicule côte à côte ? Alors, ne ratez pas les démonstrations commentées qui auront lieu dans le cadre d’Expo-Champs en août prochain. Pour la première fois, chaque machine suivra un parcours à obstacles qui simule les conditions de travail à la ferme.

Expo-Champ arrive à grands pas. Les 28, 29 et 30 août prochain, les agriculteurs convergeront vers Saint-Liboire en grand nombre pour prendre connaissance des nouveautés en matière de machinerie agricole, de semences, de produits phytosanitaires, etc. Les fournisseurs agricoles sont en pleine préparation de cet événement d’envergure pour le secteur.

PUBLICITÉ

Les démonstrations commentées reviennent en force cette année. Quelque huit véhicules côte à côte ainsi que six pulvérisateurs seront en vedette. Ceux-ci simuleront des conditions semblables à la ferme dans des parcours spécialement conçus pour l’événement. Il sera alors possible pour les visiteurs de voir les machines en action et peut-être même de faire un choix pour un prochain achat. Les spécialistes de chaque machine seront présents pour présenter leur équipement et discuter avec les visiteurs.

“On a dessiné un parcours pour montrer les multiples avantages qu’offrent les nouvelles technologies du côté des pulvérisateurs et des côte à côte. Chaque machine suivra le même circuit, explique Pierre Beaudry, responsable du volet démonstration à Expo-Champs. Ce sera vraiment intéressant de les comparer entre elles. Ne manquez pas ça!”

Voici un aperçu des machines qui seront en vedette.

PUBLICITÉ

Consultez le Cahier des démonstrations en cliquant ici.

Horaire des démonstrations

Tous les jours les 28, 29 et 30

Véhicules côte à côte : 10h au site de démonstration Est

Pulvérisateurs : 13h au site de démonstration Ouest

www.expo-champs.com