Le numéro du mars du Bulletin est prêt

Champion de la protection de l’environnement, Evens Pelletier injecte entre 30 000 $ et 35 000 $ par an en travaux de réhabilitation et de protection des sols, en haies brise-vent, en cultures intercalaires, en bandes riveraines et en stabilisation des berges pour protéger les cours d’eau.

Le jour est près où vous allez gérer votre entreprise à l’aide d’une assistante vocale telle Siri d’Apple. Que ce soit pour identifier une maladie dans un champ ou l’état de santé d’un troupeau, elle va non seulement identifier la nature du problème, mais aussi proposer des solutions.

La protection des cultures est un enjeu important dans l’atteinte des objectifs de rentabilité et de rendement supérieur des entreprises agricoles. Regard sur les nouveautés 2019 en phytoprotection des principaux fournisseurs.

Le chemin est long entre la décision de construire une nouvelle étable ou encore de moderniser une étable existante et la concrétisation du projet. Un des choix de système de traite qui a connu beaucoup de popularité est la traite robotisée. Voici un guide de magasinage de votre futur robot.

L’incertitude des marchés internationaux a affecté l’industrie agricole. Les fabricants de tracteurs ont tout de même de nouveaux modèles offrant de nouvelles caractéristiques à présenter cette année. Voici un aperçu des modèles de tracteurs de grande puissance pour chacune des marques en 2018.

