Les agriculteurs américains se dirigent vers une récolte de maïs record et la deuxième plus grande pour le soya, selon l’USDA

Les agriculteurs américains récolteront leur plus grande récolte de maïs et leur deuxième plus grande récolte de soya cet automne. Les conditions climatiques de cet été ont été favorables pour la croissance des cultures, a déclaré mercredi le département américain de l’Agriculture.

Les perspectives de récolte, incluant les rendements moyens estimés pour le maïs et le soya, sont les plus importantes jamais observées. Elles surpassent les attentes du marché.

L’USDA a également haussé ses prédictions des stocks de clôtures pour les deux cultures malgré une augmentation de 75 millions de boisseaux pour l’exportation de maïs et de soya vers la Chine.

«Même avec la très forte demande de la Chine et des autres pays… Il sera difficile de livrer suffisamment de récolte pour réduire de façon significative les stocks prévus, car il y en a tellement autour», a déclaré Jack Scoville, analyste de Price Futures Group à Chicago.

La production américaine de maïs est estimée à 15,278 milliards de boisseaux avec un rendement moyen de 181,8 boisseaux par acre. L’USDA prévoit une production de soya de 4,425 milliards de boisseaux, avec une estimation de rendement moyen de 53,3 boisseaux par acre.

L’USDA a déclaré que les estimations de production étaient basées sur les conditions au 1er août et n’incluent pas l’impact d’une tempête qui a potentiellement touché quelque 10 millions d’acres de terres de l’Iowa.

«Même si vous prenez le pire scénario pour les dommages, cela ne changera pas la donne étant donné l’ampleur de la récolte de maïs anticipé», a déclaré Don Roose de U.S. Commodities à West des Moines, Iowa.

Le gouvernement prédit des stocks de fins de saison de maïs à 2,756 milliards de boisseaux, comparativement à ses prévisions de 2,648 milliards en juillet. C’est les stocks les plus importants depuis 1988. Les stocks de soya seraient de 610 millions de boisseaux, soit 185 millions de plus qu’en juillet.

Article traduit et adapté d’un article de Mark Weinraub sur le site Web Farmtario