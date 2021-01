Les familles encore centrales en agriculture aux États-Unis

Un récent rapport annuel du gouvernement américain confirme une caractéristique de l’agriculture aux États-Unis, soit que les fermes familiales dominent le paysage, bien que leurs profils soient très diversifiés.

Les exploitations familiales représentaient dans l’ensemble 98% des exploitations agricole et 86% de la production en 2019, selon “America’s Diverse Family Farms – 2020 Edition” du département américain de l’Agriculture (USDA).

Le rapport confirme aussi que les fermes familiales se présentent sous de nombreuses formes et tailles. Elles vont de petites fermes «de retraite», où le principal exploitant a pris sa retraite de l’agriculture, mais continue à cultiver à petite échelle, aux «très grandes» exploitations avec des ventes annuelles brutes de plus de 5 M$.

Le rapport est un aperçu des conditions en 2019. Les changements plus récents, y compris ceux liés à la pandémie de coronavirus, n’y sont pas reflétés.

La valeur moyenne de la production des deux millions de fermes américaines en 2019 s’élevait à 168 218 $. Mais cela est fortement influencé par les fermes qui sont beaucoup plus grandes ou plus petites que la moyenne. Près de la moitié des fermes avaient une production agricole évaluée à 6000 $ ou moins, tandis que plus de 60% de toute la production se produisait dans des fermes ayant au moins 1 M$ en production agricole.

La désignation de «ferme» est très large. L’USDA définit une ferme comme un endroit qui a produit et vendu – ou aurait normalement produit et vendu – pour au moins 1000 $ de produits agricoles. Une ferme non familiale est définie comme une ferme où l’exploitant principal et les personnes liées à l’exploitant principal ne possèdent pas la majorité de l’entreprise. Les États-Unis comptaient 47 451 de ces entreprises, soit 2,4% de toutes les fermes américaines en 2019.

Aux fins du rapport, l’USDA a divisé les fermes familiales en ces catégories:

Petites exploitations familiales, revenu agricole brut de moins de 350 000 $.

Fermes familiales de taille moyenne, revenu agricole brut en espèces compris entre 350 000 $ et 999 999 $.

Fermes familiales à grande échelle, revenu agricole brut de 1 million de dollars ou plus.

Fermes familiales à très grande échelle, revenu agricole brut de 5 millions de dollars ou plus.

Les différentes catégories sont souvent associées à des productions distinctes. Par exemple, les grandes exploitations familiales représentent plus des deux tiers de la production laitière. Les petites entreprises produisent généralement des vaches-veaux, tandis que les grandes fermes sont plus susceptibles d’exploiter des parcs d’engraissement. Les petites fermes produisent 45% de la production américaine de volaille et d’œufs.