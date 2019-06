Les nouvelles les plus lues de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Blogue Marché des grains: Point de non-retour pour les récoltes et les prix des grains

On pouvait encore se questionner en mai dernier, et même au début juin, mais maintenant, avec les mauvaises conditions météo et les ensemencements très tardifs de cette année aux États-Unis, il ne fait plus aucun doute que les prochaines récoltes américaines en prendront pour leur rhume.

Pas de miracle en vue cet automne pour les cultures

En terminant leurs semis bien au-delà de la date habituelle, plusieurs producteurs ont peut-être espéré qu’un automne chaud pourrait sauver la mise de la saison 2019 qui a débuté sur de bien mauvais augures, un peu à l’exemple de 2017. Il semble toutefois qu’il faudra mettre un trait sur ce scénario.

L’Abitibi-Témiscamingue souhaite produire plus de foin de commerce

La région de l’Abitibi-Témiscamingue pourrait produire plus de foin de commerce afin de contrer la baisse d’entreprises agricoles de la région.