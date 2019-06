Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Que faire contre le croutage?

Les premiers semis de maïs ont commencé à émerger. Certains champs ont atteint ou même dépassé le stade 2-3 feuilles. Or, on observe par endroits que dans les sols de texture fine, un croutage a rendu la levée plus difficile.

Un nouveau fonds d’investissement consacré à l’agriculture

Le premier ministre François Legault a annoncé la création d’un fonds d’investissement qui totalisera 250 M$ d’ici cinq ans.

Blogue Profession agriculteur: Les avantages de transformer ses bouts de champ en culture de foin

On ne gagne rien en amour à s’en tenir qu’au minimum, c’est un peu la même chose pour notre environnement :-) Juste en observant nos cartes de rendement c’est facile de constater que nos bouts de champ baissent notre moyenne de rendement. Le fait de les éliminer va faire progresser notre moyenne de rentabilité.