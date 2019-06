Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Granular est une plateforme numérique qui est simple et rapide à utiliser. Elle aide les producteurs à prendre de meilleures...

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Les conditions printanières froides et humides soulèvent des inquiétudes de la part de spécialistes vis-à-vis la présence possible de ver fil-de-fer. Voici leurs recommandations pour prévenir cette problématique.

Le plus grand producteur-transformateur de veaux et d’agneaux en Amérique du Nord, Délimax-Montpak, vient d’annoncer l’achat de l’Abattoir Forget de Terrebonne. Entrevue avec le président de Montpak, Alex Fontaine.

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com cette semaine. Bonne lecture.

