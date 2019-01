Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Savez-vous quelle est la compétence la plus importante pour avoir du succès? Découvrez-le dans cette capsule vidéo de...

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

À première vue, les fermes laitières ayant des salles de traite sont plus efficaces, mais les investissements sont amortis depuis plus longtemps que les entreprises ayant des robots de traite.

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

