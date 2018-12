Nouvelles les plus populaires de l’année

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Le MAPAQ a annoncé qu’il lançait un nouveau programme pour améliorer la productivité végétale, et ce, en pleine période de récolte. En plus, les producteurs ont seulement jusqu’au 16 novembre pour le compléter.

Avec la nouvelle orientation règlementaire au Québec au sujet des antibiotiques, les vétérinaires et les producteurs agricoles devront s’adapter.

Maintenant que la poussière est un peu retombée depuis l’annonce de l’accord, et après une semaine mouvementée au Québec, un bref retour sur les détails de la nouvelle mouture de l’ALENA.

Le foin n’est pas seulement en demande ici : l’Europe et les États-Unis ont chaud également et les besoins se font sentir au niveau international.

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière année. Bonne lecture et bonne fin d’année.

