Bœuf Québec annoncé dans la circulaire cette semaine

Marie-Josée Parent couvre les productions laitière, bovine, avicole et porcine au Bulletin des agriculteurs.

Agronome et journaliste

Afin de préserver cette qualtié, Jean-Sébastien Gascon est présent toutes les semaines chez Viandes Lauzon. « C’est un haut niveau d’engagement, dit-il. Si on veut être chez IGA, il faut être là. »

Tous les produits sont préparés chez Viandes Lauzon afin de contrôler la qualité et la traçabilité du produit. Les dates de péremption sont aussi inscrites chez Viandes Lauzon.

Dans les supermarchés IGA de la province de Québec depuis le mois de septembre, Bœuf Québec entame un nouveau grand saut avec la première annonce en circulaire cette semaine. « Avec ce genre de grand distributeur, il n’y a pas de marge d’erreur », explique le directeur général de la Société des parcs d’engraissement du Québec et coordonnateur du programme Partenaires Bœuf Québec, Jean-Sébastien Gascon.

Please enable Javascript to make our site work properly