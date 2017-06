Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

1000 personnes visitent la ferme Roflamme

Dans un diaporama, visitez la ferme Roflamme de Saint-Hyacinthe. La nouvelle étable est notamment équipée de deux robots de traite, de logettes flexibles et d’un système de récupération de litière.

Une salle de traite pour les Soesbergen

PUBLICITÉ

Dans ce troisième article sur les systèmes de traite, découvrez ce qui a motivé la famille Soesbergen de Dundee à faire le choix pour la salle de traite.

Blogue Profession agriculteur: Coupable!

Depuis le week-end, j’ai un mauvais pressentiment. Bizarre. Mon maïs semble réagir au traitement que j’ai fait jeudi dernier. Pourtant, rien de bien spécial, juste de petites pulvérisations en traitement localisé pour nettoyer des côtés de champs et des zones un peu plus sales. On dirait que le maïs stresse…