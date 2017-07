Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Pesticides interdits!

Depuis le temps qu’on en parle, c’est fait. Le gouvernement dépose son nouveau projet de loi qui restreindra l’usage de certains pesticides. Je me sens assis au banc des accusés et mon ego d’agriculteur est un peu froissé. Comme si ça nous prenait une petite tape sur les doigts pour agir de façon plus responsable.

Un soya vitaminé

Les conditions n’ont pas été idéales jusqu’à maintenant pour le soya et des signes de stress peuvent apparaître. Voici les signes à surveiller et les possibles manque en nutriments à combler.

Foin mouillé, foin fichu?

La météo ne donne pas beaucoup de répit cet été pour récolter le foin. Que faire si la pluie est tombée après une coupe ou si la pluie a retardé la coupe de foin prévue?