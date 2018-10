Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Un nouveau ministre au MAPAQ

Le nouveau premier ministre François Legault a dévoilé son conseil des ministres jeudi après-midi, près de deux semaines après l’élection de la Coalition avenir Québec le 1er octobre.

Jacinthe Guilbert, Agricultrice de l’année 2018

La productrice laitière et de grandes cultures d’Acton Vale, Jacinthe Guilbert, a reçu le titre d’Agricultrice de l’année 2018 lors du 30e Gala Saturne de la Fédération des agricultrices du Québec.

Attache tes bottines!

Le séchage à basse température du soya se passe bien. C’est quand même un processus long. Sécher à très basse température et pousser beaucoup d’air, ça pourrait se comparer à chauffer sa maison avec un briquet! Même si on exclut notre champ de soya sur lequel on a raté notre contrôle de mauvaises herbes, nos rendements sont en bas de notre moyenne. Décevant, si on se compare à tout ce qu’on entend présentement.