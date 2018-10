Un nouveau ministre au MAPAQ

André Lamontagne devient le nouveau ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Le député de la circonscription de Johnson a été élu pour un deuxième mandat le 1er octobre dernier.

Il était lors du gouvernement précédent porte-parole du deuxième groupe d’opposition responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean du 2 septembre 2015 au 23 août 2018, ainsi que pour les dossiers concernant l’économie, l’innovation et les exportations.

Il détient une maitrise en psychologie de l’éducation, spécialisation en relations humaines, Mount Saint-Vincent University, Halifax (2002) et un baccalauréat en administration des affaires, Université Laval (1982). Il était auparavant propriétaire d’une entreprise spécialisée dans l’achat, la remise à neuf, la revente et la location d’hélicoptères. Il détient d’ailleurs un brevet de pilote. Il a aussi été investisseur et administrateur de plusieurs entreprises en technologies dans le secteur manufacturier, le commerce électronique et le domaine industriel entre 1993-2010.

Le nouveau ministre succède à Laurent Lessard qui était le ministre sortant de la précédente administration. Il avait annoncé son retrait de la vie politique en mai dernier. Il avait été ministre de l’Agriculture a trois reprises durant les gouvernements de Jean Charest et Philippe Couillard (2007-2009, 2010-2011 et 2017-2018). En tout, huit ministres se sont succédé à ce poste depuis les années 2000.