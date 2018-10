Jacinthe Guilbert, Agricultrice de l’année 2018

La productrice laitière et de grandes cultures d’Acton Vale, Jacinthe Guilbert, a reçu le titre d’Agricultrice de l’année 2018 lors du 30e Gala Saturne de la Fédération des agricultrices du Québec. Cette femme courageuse et déterminée n’a pas attendu de recevoir son prix et s’est dirigée immédiatement au micro pour s’adresser aux convives.

Jacinthe Guilbert a hésité avant de compléter son dossier de candidature. « Ce concours-là n’est pas pour moi », s’est-elle dit. Puis, elle a pensé à toutes ces personnes qui l’ont inspirée : son conjoint, ses enfants, sa mère, son équipe, les intervenants.

PUBLICITÉ

« J’ai fait deux grands constats : le premier, c’est à quel point ma mère a joué un rôle important, a-t-elle dit. Ça a toujours été un immense bonheur de travailler avec elle. Puis, à quel point les femmes ont pris une part importante dans cette entreprise. » Elle prend le temps de les nommer une à une. « Elles font toutes partie de cette réalisation, cette conquête. »

Elle a ensuite lancé un appel à la solidarité dans la situation actuelle, en faisant référence à la récente entente entre le Canada et les États-Unis. Elle s’est dite profondément touchée que les consommateurs se soient mis à rechercher les produits québécois sur les tablettes. « Ça me donne des frissons », dit-elle. Selon elle, le rôle de nourrir l’humanité est le plus beau qui soit.

Appel à la mobilisation des femmes

PUBLICITÉ

La productrice laitière de Saint-Anicet, Josiane Carrière, a reçu le titre de Jeune Agricultrice de l’année. Impliquée depuis l’âge de 20 ans dans son syndicat régional de Montérégie Ouest, la jeune femme de 31 ans, a invité les agricultrices à foncer pour prendre les postes au sein des conseils d’administration de l’UPA.

« Oui, ça demande du temps, a-t-elle dit. Nous sommes le seul syndicat régional à avoir la parité hommes-femmes depuis 2016. Dites-moi pas que vous avez une ferme, moi aussi et je m’implique. On aime notre agriculture et on y va. »

Savoir se faire épauler

La productrice laitière Vicky Bélanger de Lotbinière a reçu le titre d’Agricultrice de passion. Cette jeune femme était très émue de ce prix et reconnaissante pour ce transfert non apparenté dont elle a pu bénéficier. Les sanglots dans la voix, elle a expliqué à quel point « c’est important d’avoir été épaulé par cette personne ».

PUBLICITÉ

Une façon différente de gérer

La productrice en horticulture ornementale Rébéca Rouleau de Saint-Gédéon au Lac-Saint-Jean a remporté le titre d’Agricultrice entrepreneure. Dans son mot de remerciement, elle a expliqué que les femmes ont une façon différente de gérer, « pas meilleure, mais différente ». « Les femmes sont davantage tournées vers les chiffres et le développement des affaires », dit celle qui a doublé le chiffre de vente de l’entreprise en cinq ans. « Les filles, acceptons de ne pas être parfaites », a-t-elle dit.

Prix Rosaline-Ledoux pour la journaliste du Bulletin

La journaliste Marie-Josée Parent du Bulletin des agriculteurs a remporté le prix Rosaline-Ledoux pour l’article Forte demande pour le bon bœuf. L’article dresse un portrait de l’agricultrice Chantal Agnew, copropriétaire de la ferme Anglo Acres de Saint-Chrysostome en Montérégie.

PUBLICITÉ

Le prix Rosaline-Ledoux a été créé en 2009 en hommage à la carrière de la journaliste-chroniqueuse Rosaline Ledoux qui a œuvré pendant près de 50 ans à l’avancement des femmes en milieu rural dans les pages de La Terre de chez nous. Onze articles ont été présentés.

L’UPA dans 30 ans

Dans son discours, le président de l’Union des producteurs agricoles, Marcel Groleau, a parlé du travail de l’UPA pour se visualiser dans 30 ans. « Je souhaite que ça ne prendra pas 30 ans pour qu’une femme soit présidente de l’UPA, a-t-il dit. Il n’y a qu’un seul syndicat régional où il y a la parité hommes-femmes. Commençons par atteindre la parité dans chaque région. »

L’Agricultrice de l’année 2017, Martine Bourgeois, a expliqué pour sa part à quel point cela avait été une année formidable pour elle avec la participation à différences entrevues à la télé et à la radio.