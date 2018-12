Nouvelles les plus populaires de la semaine

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Pluie, sécheresse et froid ne sont pas venus à bout des principales cultures au Canada qui ont achevé des résultats respectables en 2018.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a annoncé qu’il serait possible dès le 7 janvier 2019de présenter une demande dans le cadre du Programme d’investissement pour les fermes laitières.

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

