Comment désherber sans se fatiguer?

L’ecoRobotix est muni d’une caméra qui lui permet de repérer et d’identifier les plants de mauvaises herbes. Il traite ceux-ci un à un avec une microdose de l’herbicide de son choix. Au besoin, par exemple s’il y a un risque de résistance, il peut appliquer deux herbicides différents sur un même plant. Selon les concepteurs, cette approche procure une réduction importante des quantités d’herbicide utilisées.

Grâce aux panneaux solaires dont il est recouvert, l’appareil est complètement autonome en énergie. Muni d’un dispositif de géolocalisation, il contrôle lui-même ses déplacements entre les rangs. Le producteur supervise son travail à l’aide d’un cellulaire. Pour le déplacer d’un champ à l’autre, il suffit de l’accrocher aux trois points du tracteur.

Encore à l’étape du prototype, l’ecoRobotix traite une bande de deux mètres de largeur et peut désherber trois hectares par jour. Cela peut sembler peut à prime abord, mais l’idée des concepteurs est de faire travailler plusieurs petits robots en même temps plutôt qu’un seul de grande envergure. Ils croient que cette approche offre un meilleur compromis aux plans de la vitesse, de la flexibilité et du coût.

«C’est une application de l’intelligence artificielle que je trouve particulièrement intéressante, affirme Nicos Keable-Vézina, directeur Agriculture de précision chez Effigis Géo-Solutions. En plus de l’intelligence artificielle, l’appareil met à profit plusieurs technologies -vision artificielle, géolocalisation, pulvérisation, énergie solaire, etc. -et les rend accessible à un coût raisonnable.»

Signalons que M. Keable-Vézina fera une présentation sur l’intelligence artificielle lors des prochaines Conférences du Bulletin, qui se tiendront le 16 janvier prochain au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. L’ecoRobotix figurera parmi les fascinantes technologies qu’il présentera.

On peut observer l’ecoRobotix en opération dans cette vidéo.