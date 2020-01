Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin des agriculteurs au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Bio et conventionnel, même combat ?

Les pesticides sont souvent montrés du doigt dans les médias. Un débat sur le sujet, organisé dans le cadre de la Semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation, a donné la parole à trois joueurs impliqués dans ce débat. Consultez les points de vue de l’agronome Louis Robert et des producteurs Paul Caplette et Matthew Dewavrin.

Le Salon de l’agriculture, toujours aussi populaire

Le Salon de l’agriculture a confirmé son statut des incontournables parmi les événements de l’année en attirant une foule de 12 101 visiteurs, ce qui fait figurer cette 34e édition dans le top trois de ses meilleures années.

Blogue Marché des grains: Entente États-Unis et Chine phase 1, c’est ça qui est ça…

Les États-Unis et la Chine ont signé leur accord, mais pour le moment, il apparait bien vide pour celui qui espérait que les importations chinoises de soya (… et porc) prennent leur envol rapidement.