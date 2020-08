Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin des agriculteurs au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Du soya au sommet de sa forme

Malgré des conditions impossibles avec un printemps et un début d’été excessivement secs, le soya se porte comme un charme en Montérégie.

Encore de la chaleur pour août

La tendance à la chaleur devrait se maintenir encore pour les prochaines semaines. Le mois d’août sera sous l’enseigne du temps chaud et sec, si on se fit aux plus récentes prévisions météo.

Les carences en nutriment dans la luzernière

Voici un petit guide vous permettant d’effectuer des diagnostiques de déficiences en nutriments pour vos luzernières. Le diagnostique se fait par l’observation des symptômes