Encore de la chaleur pour août

La tendance à la chaleur devrait se maintenir encore pour les prochaines semaines. Le mois d’août sera sous l’enseigne du temps chaud et sec, si on se fit aux plus récentes prévisions météo. Selon Environnement et Changement climatique Canada, il est garanti que l’Est du pays connaîtra du temps plus chaud que les normales de saison pour la période de août à octobre. Le Québec tout entier est en fait touché par ces prévisions. Au chapitre des prévisions, les normales devraient être respectées, aucune anomalie n’étant répertoriées, à part pour le nord-ouest du pays.

PUBLICITÉ

Ces prévisions concordent avec celles faites par le site Accuweather qui table sur des températures plus élevées en août, accompagné de temps sec ou humide, selon les semaines. Il faudrait attendre aux alentours de la 3e semaine du mois pour assister à une météo plus en accord avec les moyennes saisonnières.

PUBLICITÉ

La bonne nouvelle est que le déficit hydrique observé depuis le début de la saison de croissance se résorbe grâce à une deuxième moitié de juillet pluvieuse.

Une saison d’ouragans active

La saison des ouragans qui a débuté très tôt cette année pourrait causer toutefois des surprises. Déjà prévue comme étant très active, la saison 2020 pourrait causer des épisodes de pluies ou de mauvais temps soutenu. L’ouragan Isaias doit frapper bientôt la Floride et remonter le long des côtes atlantiques dès de week-end et en début de semaine prochaine.

Il faudra voir également comment La Nina affectera la météo cet automne. Les services météo américains estiment qu’il y a de fortes chances que ce phénomène météo se fasse sentir dès cet automne et durant le prochain hiver. Bien qu’ayant peu d’impacts au Québec, ses effets se feraient sentir dans le sud des États-Unis et en Amérique du Sud en accentuant le temps sec chez nos voisins mais en apportant plus de pluie dans l’hémisphère sud, particulièrement au Brésil et en Argentine.