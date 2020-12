Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les articles les plus consultés sur le site du Bulletin des agriculteurs au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

L’eau transigée à Chicago dès cette semaine

L’eau sera échangée comme d’autres produits de base à la bourse de Chicago et ce, dès cette semaine.

Les grandes fermes laitières sont endettées, mais rentables

Les entreprises laitières de grande taille se sont endettées pour l’achat de terre et la construction d’étable, mais elles s’en sortent bien au niveau financier. C’est ce que révèle les résultats de l’analyse de groupe des fermes de 100 vaches et plus pour l’année 2019.

Le bétail peut faire inverser le réchauffement climatique

Contrairement à ce que des militants projettent, l’élevage du bétail ne fait pas partie de la problématique du réchauffement climatique, mais bien de la solution.