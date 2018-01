Deutz-Fahr présentait pour la première fois au Canada sa nouvelle série 6. Des tracteurs de 155 à 215 ch. Le capot, signé Italdesign Giugiaro, est séparé de la cabine pour donner un plus grand confort au conducteur en réduisant le transfert du bruit et de chaleur du moteur vers la cabine. La nouvelle suspension à l’avant réduit automatiquement son débattement au champ, ce qui limite le sautillement de l’équipement qui est porté à l’arrière.

Nouvelle benne signé JOSKIN

Il s’agit d’une nouvelle benne à trois essieux d’une capacité de 27 m cube. Elle est conçue pour le transport de l’ensilage à maïs et autres fourrages. C’est une remorque agricole qui peut aussi être utilisée pour des produits plus denses, comme la gravelle. Elle est conçue pour être remorquée à des vitesses de 50 à 60 km/h. Le système de freinage est proportionnel à la charge. Le premier et le troisième essieux sont en directionnelle forcée. La caisse à 8 m de long est plus large à l’arrière pour faciliter l’écoulement du matériel collant, comme les ensilages.

Le nouveau Maxxum Multicontroller

Ce tracteur a gagné le prix Tracteur de l’année au salon Agritechnica en novembre dernier. Il était présenté pour la première fois au Québec lors du SIMAQ. Sous son capot redessiné se cache un moteur à 24 soupapes turbocompressé. La nouvelle transmission ActiveDrive 8 24F/24R à huit rapports en powershift, dotée du changement de vitesse automatique, est très facile à utiliser. Broyeur hybride de pierres et souches Le broyeur de pierres et broyeur forestiers BUGNOT a attiré l’attention de plusieurs visiteurs. Cette machine peut broyer du bois debout, broyer les souches en profondeur et même les pierres. Le modèle présenté pour la première fois en Amérique du Nord est la nouvelle génération du broyeur forestier orientable (BFO) de 2,9 m de largeur. Nouveau rouleau pour les prairies Le nouveau rouleau Mayor de Güttler est composé d’une ligne de rouleau émotteur de 45 et 50 cm de diamètre. Il est idéal pour préparer le sol pour les semences fourragères. Il peut être combiné avec une herse étrille. Il est aussi utile pour rouler les cultures dans le but de favoriser le tallage. Chargeur compact économique La compagnie Machineries Chabot présentait un nouveau chargeur compact, le EVERUN. Ce chargeur s’adresse aux producteurs qui recherchent un équipement bon marché. Il est fabriqué en Chine et est équipé d’un moteur Cummins de trois cylindres. Sa capacité de relevage est de 0,6 à 2 tonnes, selon le modèle. 50 bougies pour Bossé et Frère Le promoteur du Salon de Québec a profité de l’évènement pour souligner le 50e anniversaire de l’entreprise familiale Bossé et Frère. L’entreprise a été fondée en 1968 à Montmagny. Lucien Bossé était soudeur, alors que son épouse Monique exerçait le métier de professeur. Ils ont démarré l’entreprise ensemble avec les équipements et les tracteurs de la marque Massey Ferguson. Les enfants des fondateurs, Jérôme, Julie et Frédéric, sont arrivés dans l’entreprise en 1998 lors de son incorporation. Ils construisent alors un nouveau garage à Montmagny sur la terre familiale. Les Bossé obtiennent ensuite l’agence Fendt en 2002. Puis, en 2013, l’entreprise débute la vente des tracteurs JCB. C’est en 2014 qu’ils obtiennent la distribution des tracteurs Claas. Ils achètent en 2015 un nouveau garage situé à Saint-Damase, en Montérégie. En octobre 2017, ils font l’acquisition de Mécanic à Québec. Aujourd’hui, c’est une cinquantaine de personnes qui travaillent pour les entreprises de Bossé et Frère. Les enfants de Jérôme Bossé, la troisième génération, s’intègrent progressivement eux aussi à l’entreprise. PUBLICITÉ