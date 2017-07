Le IGA extra Famille Duchemin, situé dans l’arrondissement Saint-Laurent à Montréal, vend des légumes et fines herbes biologiques poussant sur son toit. Le potager de 25 000 pieds carrés a été inauguré le 19 juillet. On compte cultiver une trentaine de variétés différentes de fruits et légumes ultimement. Les aliments issus du toit sont certifiés biologiques par l’organisme Ecocert Canada.

Les propriétaires de l’épicerie ont fait appel à l’expertise de l’entreprise horticole La ligne verte pour mener à bien ce projet. D’ailleurs, l’équipe a rencontré plusieurs défis sur sa route, dont celui de composer avec un sol très peu épais. Un agronome a dû créer un plan de fertilisation adapté aux conditions du toit. Pour venir à bout du vent et de la chaleur, qui sont plus présents sur un toit qu’au sol, des brise-vent et des ombrières ont été installés. Pour les plants nécessitant des tuteurs, les horticulteurs ont récupéré des sceaux provenant de l’épicerie qu’ils ont rempli de ciment. On a ensuite piqué des tiges d’acier à l’intérieur. En ce qui a trait à l’arrosage des cultures, le potager est muni d’un système d’irrigation. Le supermarché récupère l’eau de son déshumidificateur pour abreuver le potager. Éventuellement, le supermarché écoulera aussi le miel de ses huit ruches d’abeilles qui séjournent également sur le toit de l’établissement.

Pour voir le potager en vidéo, cliquez ici.