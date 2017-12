12 décembre

Atelier sur l’eau d’irrigation

Organisateur : IRDA

Lieu : Québec

Au menu : Conférences sur sujets divers tels que qualité de l’eau du fleuve et traitement requis, construire un filtre au sable à la ferme, etc.

Information : 418 643?2380, poste 310 ou [email protected]

12 et 14 décembre

Journée d’information Agri-Marché et Lactech



Lieu : 12 décembre à Lévis et 14 décembre à DrummondvilleAu menu : Conférences sur sujets divers : Jean-Philippe Gervais, économiste, parlera notamment de l’enjeu de la valeur des terres agricoles, il sera question également de manipulation des bovins, de biosécurité, etc.Information : 418 882-5656 ou 1 800 463-3410

14 décembre

Journée d’information sur la mise en marché des grains biologiques

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Plusieurs acheteurs de grains biologiques seront sur place pour présenter leur entreprise et soumettre leurs besoins.

Information : 450 774-9154, poste 5277 ou [email protected]

19 décembre

Journée Technique Agropomme 2017

Lieu : Saint-Joseph-du-Lac

Au menu : Présentation sur la dimension humaine dans la gestion du feu bactérien, marketing des produits agricoles au Québec, comment et pourquoi la création de nouveaux produits n’est pas génératrice de coûts mais plutôt de profits ?

Information : 450 623-0889 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]