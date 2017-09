Lorsque vous envoyez un courriel, ce dernier ne va pas directement à votre expéditeur! Il est d’abord dirigé vers un certain nombre d’ordinateurs intermédiaires appelés serveurs de messagerie.

Ces serveurs peuvent être hébergés chez votre fournisseur de service Internet (FSI), tels que Vidéotron, Cogeco, ou Bell, ou par un service en ligne comme iCloud, Yahoo, Outlook ou Gmail, pour n’en nommer que quelques-uns.

Il est facile et sécurisant d’accepter l’offre de votre FSI d’une adresse courriel (@videotron, @maskatel.qc.ca, @sympatico.ca, etc.) lorsque vous contractez votre service Internet. Avant l’avènement des services de courriels en ligne, les adresses de ce type étaient les seules options disponibles, d’où la raison de leur existence encore aujourd’hui.

Cependant, ces adresses appartiennent aux FSI et non à vous! Vous êtes alors pris en otage par votre fournisseur tant et aussi longtemps que vous désirerez conserver cette adresse courriel. Par exemple, il vous sera impossible de transférer votre adresse [email protected] de Bell à Vidéotron, vous devrez alors la changer pour [email protected]

C’est inévitable, vous aurez un jour ou l’autre à changer de fournisseur de service Internet, compétition, performance, disponibilité et économies obligent. Tant que vous utiliserez l’adresse courriel d’un fournisseur de service d’origine, vous resterez attaché à ce dernier.

Au moment d’un changement de FSI, vous aurez à faire face aux problématiques et irritants de changer votre adresse courriel : transmettre un avis de changement d’adresse à tous vos contacts et, pour un certain temps, gérer deux adresses courriel.

Pire encore, si votre adresse courriel est la porte d’accès de votre entreprise, vous devrez changer vos cartes professionnelles, vos publicités et autres médias publics ainsi qu’envisager une plus longue période de transition le temps de confirmer l’arrêt de réception de courriels sous l’adresse originale.

Vous vous exposez même à des coûts supplémentaires si vous vous y prenez à la dernière minute, car vous aurez à payer les deux services Internet le temps de la transition afin de continuer de recevoir des courriels à votre vieille adresse encore quelque temps.

La solution : n’attendez pas!

Allez chercher dès maintenant une seconde adresse courriel chez un hébergeur en ligne indépendant de votre fournisseur Internet, comme Gmail, Outlook ou iCloud (vous continuerez de recevoir vos courriels sous l’adresse d’origine quand même).

Commencer à utiliser exclusivement votre nouvelle adresse pour les envois/réponses, ceci est la meilleure façon de transmettre systématiquement votre changement d’adresse courriel à vos contacts.

Ajustez votre publicité, carte professionnelle et promotion aussitôt que l’occasion se présente.

Quand vous cesserez de recevoir des courriels sous votre ancienne adresse, vous saurez alors que vous êtes libéré de l’emprise de votre fournisseur Internet actuel. Vous serrez libre le moment venu de changer de FSI à votre guise et selon l’offre du moment.

Autres avantages

Il existe plusieurs avantages à utiliser un service de courriel en ligne, entre autres, la synchronisation entre appareils des contacts, de l’agenda, des photos en plus de l’intégration des services en ligne en un seul clic (comme la traduction linguistique).

Que vous utilisiez ordinateurs, tablettes ou cellulaires, que vous soyez apôtre d’Apple ou technophile d’Android, les services de courriels en ligne offrent des solutions pour tous. Les plus populaires à ce jour sont Gmail, iCloud et Outlook. ICloud n’offrant des solutions que pour son écosystème Apple, beaucoup de ses utilisateurs préfèrent Gmail pour sa performance et son ouverture à connecter iPhone, Android et Windows en toute transparence.

Trop souvent dans mes rencontres, je suis exposé au désagrément d’annoncer à mes clients qu’ils sont prisonnier de leur adresse courriel FSI et des impacts qui y sont reliés. Pour la prospérité de votre entreprise et ma santé mentale professionnelle, SVP changez votre adresse courriel FSI pour une adresse en ligne de type Outlook, iCloud ou Gmail avant qu’il ne soit trop tard…

*Cette chronique de Jean-Louis Dupont est publiée chaque mois dans Le Bulletin des agriculteurs.