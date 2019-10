Les marchés se sont avérés particulièrement volatils au cours de la dernière année, constate Jean-Philippe Boucher. Parmi les causes figurent bien sûr les négociations entre la Chine et les États-Unis. Mais il faut prendre en compte aussi la montée en puissance de l’Amérique du Sud; cette année, pour la première fois de l’histoire, le Brésil devrait produire davantage de soya que les États-Unis. Du côté des céréales, c’est la Mer Noire qui prend de plus en plus de place. La peste africaine, qui pourrait entraîner la perte de la moitié du cheptel porcin chinois, vient elle aussi brouiller le jeu, tout comme la météo difficile qu’a connue l’Amérique du Nord le printemps dernier.

Jean-Philippe Boucher se penchera sur les options dont disposent les producteurs pour maximiser la valeur de leur grain dans ce contexte très particulier.

Biographie

Jean-Philippe Boucher a créé en 2009 le site web Grainwiz afin, explique-t-il, d’aider les producteurs à réfléchir à leur commercialisation. Grainwiz est devenu depuis un des principaux sites de référence québécois spécialisé dans les grains. Accessible grâce à une application mobile, il bénéficie de la contribution de plusieurs acteurs de l’industrie des grains.