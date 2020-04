Kuhn dévoile son nouvel semoir Kosma

Kuhn a dévoilé récemment son nouveau semoir Kosma. Celui-ci allie la légèreté du Planter 3 à la précision de semis du Maxima 3. Le Kosma permet de semer à une vitesse de 4 km/h jusqu’à 8 km/h tout en conservant une précision de semis. Les solutions de mise en terre ont deux roues de jauge pour assurer une profondeur de semis constante. Le Kosma se distingue par son poids de seulement 95 kg contre 120 kg pour le Maxima 3, plus adapté à un semis simplifié ou direct. Kuhn a simplifié la structure de cet élément et son parallélogramme est plus léger, avec seulement trois positions de réglage de la force de terrage, jusqu’à 120 kg avec deux ressorts (+12,5 kg ou 25 kg de pression supplémentaire). La configuration est de six rangs et dispose d’une trémie de fertilisation de 950 litres associée à des enfouisseurs à disques. Au choix, les Kosma TD et TS sont disponibles avec un entraînement mécanique ou électrique pour satisfaire aux besoins de l’agriculture de précision, comme la coupure de rangs par GPS ou la modulation de dose au semis. Le Kosma R de 6 m de largeur de travail existe en version huit rangs pour des semis de maïs ou en version 12 rangs à 45 cm ou 50 cm d’interrang. Ce semoir repliable est disponible en version mécanique ou en version électrique.