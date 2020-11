Lancement de Sollio & Avantis Agriculture coopérative

Avantis Coopérative et Sollio Agriculture ont le plaisir d’annoncer le lancement de la coentreprise Sollio & Avantis Agriculture coopérative. Ce partenariat vise à regrouper l’ensemble des activités agricoles d’Avantis Coopérative dans un modèle d’affaires sans intermédiaire pour mieux soutenir la prospérité des familles agricoles de notre région. La portée du partenariat se limite à la division agricole d’Avantis Coopérative, les divisions Machinerie et Détail poursuivent ainsi leurs activités dans leur cadre habituel.

Sollio & Avantis Agriculture coopérative cumule un chiffre d’affaires annuel de 300 millions de dollars et compte sur une équipe de près de 300 personnes réparties dans cinq régions du Québec et au Nouveau-Brunswick. M. Marco Nadeau, directeur général de la coentreprise, cumulant 29 années d’expérience au sein du milieu agricole et de son réseau coopératif, et possédant une bonne connaissance de la réalité régionale, relèvera du conseil d’administration de Sollio & Avantis, composé de représentants des deux organisations. Il travaillera de concert avec les chefs de la direction d’Avantis Coopérative et de Sollio Agriculture, Gaétan Roger et Sébastien Léveillé. Les trois dirigeants veilleront à la fois à assurer la pérennité de leurs secteurs et à demeurer parmi les leaders de l’industrie.

Une réponse aux besoins des producteurs agricoles

« Notre partenariat avec Sollio Agriculture est une étape importante dans la transformation et l’expansion de notre organisation pour continuer à créer de la valeur pour les familles agricoles. Il s’intègre dans le projet de modernisation du modèle d’affaires de notre réseau entrepris il y a cinq ans par Sollio Groupe Coopératif et ses coopératives affiliées. Après avoir procédé à la consolidation orchestrée des coopératives agricoles de notre région en 2018, nous mettons en place une coentreprise qui permet d’établir un lien direct entre notre grossiste, Sollio Agriculture, et les producteurs. Nous mettons la force du plus grand réseau agricole canadien à la portée de chaque producteur », a déclaré Gaétan Roger, chef de la direction, Avantis Coopérative.

« Le rôle de Sollio Agriculture est de fournir des outils, des conseils, des connaissances et des solutions pour faciliter les opérations des producteurs dans leur quotidien et pour assurer leur croissance. La création de ce partenariat nous permettra de jouer pleinement notre rôle, car nous serons plus près du producteur grâce à l’expertise terrain de l’équipe d’Avantis. Ensemble, nous pourrons nous assurer que notre offre de services demeure pertinente pour les propriétaires d’entreprises agricoles actuels et futurs », a rappelé Sébastien Léveillé, chef de la direction, Sollio Agriculture.

« Notre nouveau modèle d’affaires, sans intermédiaire, permettra à notre réseau de s’adapter à la consolidation du marché et aux préoccupations de nos membres, tout en conservant nos valeurs coopératives. Notre rôle est de demeurer agiles pour répondre au souci de rentabilité des producteurs agricoles qui souhaitent avoir des intrants de qualité à un prix compétitif. Dans un environnement de plus en plus exigeant, les producteurs ont le défi quotidien de dégager de meilleures marges pour leur entreprise, et ce, peu importe le type de production ou la taille de la ferme », a souligné Frédéric Martineau, premier vice-président d’Avantis Coopérative, président de Sollio & Avantis Agriculture coopérative et co-propriétaire de la Ferme Champagnes & Frères Inc.

