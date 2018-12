Marie-Josée Parent couvre les productions laitière, bovine, avicole et porcine au Bulletin des agriculteurs.

Agronome et journaliste

Depuis six ans, le producteur d’oeufs de consommation Gislain Houle produit des oeufs en volières. Nous lui avons demandé de nous expliquer ce mode de production plus dispendieux que les cages conventionnelles. Nous avons aussi voulu connaître son appréciation.

Please enable Javascript to make our site work properly