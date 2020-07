Le nouveau tracteur compact Deutz Fahr 6145.4 RCShift se prédestine à une utilisation avec chargeur. Il est équipé de la boîte robotisée RCShift qui est disponible en deux versions. Une version standard ainsi qu’une deuxième version avec « ReadyKit » et chargeur FZ.50 à contrôle électronique sont montées d’usine. Côté motorisation, on retrouve le quatre cylindres TCD Deutz 4,1 litres de 156 ch Tier 5. Le système Common Rail est équipé de deux pompes à injection haute pression et du système EAT contre les émissions de particules, un DOC (Catalyseur d’oxydation Diesel), un filtre à particules passif et un catalyseur SCR (AdBlue). La transmission RCShift intègre une gestion entièrement automatique ainsi que quatre modes de conduite : manuel, semi-auto, automatique: route ou champ. Cette transmission dispose de cinq gammes automatiques et de six vitesses powershift pour un total de 54+27 vitesses. La RCShift peut atteindre 50 km/h à 1447 tr/min ou 40 km/h à 1158 tr/min. Le système Stop&Go débraye en douceur les embrayages de l’inverseur hydraulique lorsque le chauffeur appuie sur les pédales de frein et les réengage lorsqu’il relâche les pédales de frein. Le 6145.4 offre un hydraulique de haute capacité de 120 l/min. Le relevage arrière dispose d’une capacité de relevage de 9700 kg.