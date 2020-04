Nouvelles possibilités pour le semoir Sky Agriculture Maxi Drill

Sky Agriculture fait évoluer son semoir Maxi Drill. Il est maintenant capable de semer quatre semences différentes simultanément, à quatre doses différentes, en dissociant deux profondeurs de semis, sur tous les rangs, ou en alternant un rang sur deux, voire deux rangs sur trois.

Le Maxi Drill série 20 permet d’ouvrir de plus grandes possibilités de mélanges et de fertilisation localisée. Il permet aussi de semer des plantes compagnes pour limiter l’utilisation d’insecticide et d’herbicide. Une autre innovation, le système Edrive permet de gérer le jalonnage. Sky Agriculture optimise l’alternance un rang sur deux, ou deux sur trois, afin de favoriser le désherbage mécanique des cultures. Lors du demi-tour en bout de champs, la tête de répartition inverse automatiquement la fermeture ou l’ouverture de chaque rang.

Le Maxi Drill dispose d’un essieu de transport positionné entre les disques de 450 mm sur bras indépendants et la rampe de semis Cultidisc. L’objectif étant de limiter la résistance au roulement et de réduire la consommation de carburant. Le semoir dispose de deux circuits d’air séparés pour semer plusieurs produits avec des densités différentes. Deux versions de trémie sont disponibles, soit 3000 litres ou 4100 litres divisés jusqu’à quatre trémies. La largeur de travail est comprise entre 3 m et 6 m. La distribution pneumatique permet un taux de semis de 1 kg/ha à 450 kg/ha.