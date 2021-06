Septembre 2020 à avril 2021

PUBLICITÉ

Semaine du 24 avril au 30 avril

Vaccination : Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce l’ouverture de la vaccination contre la COVID-19 à la population générale.

Enfants : Québec étudie la possibilité de vacciner les 12 à 16 ans avant la rentrée scolaire.

Femmes enceintes : Les femmes enceintes du Québec qui désirent se faire vacciner contre la COVID-19 peuvent prendre rendez-vous à compter du 28 avril, donc avant la population en général.

Trombose : Une Québécoise est morte d'une thrombose liée au vaccin d'AstraZeneca.

Couvre-feu : Le couvre-feu passera à 21 h 30 à Montréal et Laval le 3 mai.

Main-d’œuvre : Une nouvelle entreprise se charge de tester les travailleurs agricoles étrangers

Semaine du 17 au 23 avril

Record de vaccination : Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, s’est félicité jeudi du succès de la campagne de vaccination dans la province. Il a témoigné sur Twitter d’une «autre journée record» mercredi, avec l’administration de quelque 85 000 doses de vaccin.

Tromboses : Le saviez-vous? Le risque de thrombose associé à la pilule anticonceptionnelle, d'un usage répandu, surpasse de loin celui posé par le vaccin AstraZeneca.

Chaudière-Appalaches : Conséquence de la hausse des cas de COVID-19, la capacité hospitalière de Chaudière-Appalaches a atteint sa limite, à tel point qu'un premier patient a été transféré vers Rimouski au courant de la nuit dernière.

Vaccins aux 45 ans et plus : Le gouvernement Legault offre le vaccin AstraZeneca aux 45 ans et plus.

Mesures d’urgence prolongées : Les mesures d'urgence prolongées jusqu'au 3 mai dans trois régions.

Restrictions voyages : Restrictions pour les voyageurs prolongées jusqu’au 21 mai.

Quarantaine : Les voyageurs qui arrivent au Canada par avion devront donc continuer à se soumettre à une quarantaine dont les trois premiers jours se passeront à leurs frais, à l'hôtel, en attendant le résultat d'un test de COVID-19.

Qualité de l’air : Dans l’ensemble, la qualité de l’air dans le réseau scolaire est «acceptable» et «sécuritaire», sans toutefois être «idéale», a reconnu mardi le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Variants : Les vaccins viendront-ils à bout des variants?

Semaine du 10 au 16 avril

Port du masque : L’obligation de porter un masque à l’extérieur ne s’appliquera que lorsque respecter la distanciation s’avère trop difficile.

AstraZeneca : La santé publique québécoise a annoncé le 13 avril avoir recensé un cas de thrombose chez une personne qui avait reçu une première dose du vaccin de la compagnie AstraZeneca.

Mesures d’urgence : Le gouvernement Legault prolonge les mesures sanitaires spéciales d’urgence à Québec, Lévis et Gatineau jusqu’au 25 avril. Il étend également ces restrictions, comme le couvre-feu à 20 h et la fermeture des écoles et des commerces non essentiels, dans toutes les municipalités de l’Outaouais et de Chaudière-Appalaches.

Campagne vaccination : Deux millions de doses des différents vaccins qui protègent la population du coronavirus ont maintenant été administrées au Québec, selon ce qu’annonce le 12 avril le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Ménages plus nombreux : Les Canadiens du Québec et de l’Ontario qui vivaient en appartement ou au sein d’un ménage plus nombreux lors de la première vague de la pandémie de coronavirus étaient plus à risque de mourir de la COVID-19 que les autres, selon les conclusions d’une recherche que publie Statistique Canada.

Vaccins Johnson & Johnson : Les États-Unis recommandent une «pause» dans l’administration du vaccin contre la COVID-19 à dose unique de Johnson & Johnson le temps d’enquêter sur des cas de caillots sanguins potentiellement dangereux.

TET : Retards et des difficultés inquiétantes pour les travailleurs étrangers temporaires.

Semaine du 3 au 9 avril

Vaccination sans rendez-vous : C'est le début de la vaccination sans rendez-vous au Québec pour les citoyens de 55 ans et plus. Près d'une quarantaine de cliniques à travers la province permettent désormais à ceux qui le désirent de recevoir le vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19.

Ontario reconfiné : Devant une hausse «alarmante» des cas de COVID-19, le gouvernement de Doug Ford a annoncé mercredi un nouveau confinement en Ontario.

Stratégie mondiale : Un groupe d'experts de la commission COVID-19 de la revue The Lancet estime maintenant que les vaccins seuls ne suffiront pas. Il faut une stratégie mondiale de « suppression maximale » du virus pour freiner sa transmission.

Nouvelles restrictions : Québec adopte des mesures « préventives » pour braver « le mois de tous les dangers ».

Masques : La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend obligatoire le port du masque médical en continu dans les milieux de travail.

Doses non administrées : 5000 personnes de plus auraient pu être vaccinées pendant le dernier week-end, mais que les doses n'ont pas été administrées, car trop peu de gens avaient pris rendez-vous.

Vaccin AstraZeneca : Un responsable du gendarme européen du médicament a confirmé mardi le lien entre le vaccin anti-COVID-19 du laboratoire AstraZeneca et les thromboses, un coup dur dans la lutte contre la pandémie qui frappe encore sévèrement de nombreux pays.

Semaine du 27 mars au 2 avril

Vaccins en régions : Le gouvernement québécois envoie 34 000 doses de Montréal vers sept régions.

Restrictions locales : Couvre-feu à 20 h, fermeture des commerces non essentiels et des écoles jusqu'au 12 avril... Québec, Lévis et Gatineau devront se plier à de nouvelles mesures renforcées pour mater la troisième vague de COVID-19 qui les a fait repasser en zone «rouge foncé».

Passeport vaccinal : Le Comité d’éthique de l’Institut national de santé publique du Québec (CESP) s’est montré jeudi plutôt favorable à l’implantation d’un « passeport immunitaire » dans le contexte de la pandémie, soit une preuve de vaccination pour permettre l’accès à certaines activités.

Ontario reconfinement : Alors que le gouvernement Ford s’apprête à annoncer un reconfinement partiel, l'Ontario recense plus de 2500 nouveaux cas pour la première fois en plus de deux mois.

Télétravail : 90% des Canadiens estiment être aussi productifs qu'au bureau.

Vaccins ados et enfants : Certains pourraient être vaccinés contre la COVID-19 dans la deuxième moitié de 2021, mais pour les plus jeunes, l'horizon 2022 est plus réaliste. Voici pourquoi.

Vaccin AstraZeneca : Québec suspend l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca chez les 55 ans et moins.

Semaine du 20 au 26 mars

AstraZeneca : Santé Canada publie une liste de signes et de symptômes à surveiller.

Masques : Contrairement à ce qu'ont affirmé les autorités sanitaires pendant le gros de la pandémie, les masques dits «médicaux» ou «de procédure» ne protègent pas adéquatement le personnel des CHSLD contre le coronavirus. Comme dans les hôpitaux, ceux-ci auraient dû porter un masque N95.

Enfants et femmes enceintes : Les vaccins contre la COVID sont-ils dangereux pour les enfants et les femmes enceintes?

Aérosols : Le phénomène de transmission par les aérosols a-t-il été à la source de nombreuses contaminations ? Le Dr Alain Vadeboncœur creuse la question.

Sports d’équipe : Le 26 mars marque le grand retour des sports organisés pour les jeunes Québécois, que ce soit dans le cadre d’activités parascolaires ou hors des murs de l’école.

Vaccins variants : La pharmaceutique allemande CureVac, qui développe un vaccin à ARN messager contre la COVID-19, a annoncé lundi la poursuite de ses essais cliniques pour inclure de nouveaux variants du virus, et confirmé son objectif de mise sur le marché au deuxième trimestre 2021.

Livraison vaccin : La campagne canadienne de vaccination contre la COVID-19 est sur le point de passer à la vitesse supérieure cette semaine alors que l’agence fédérale de santé publique se prépare à recevoir le plus grand nombre de doses depuis le lancement de l’effort de vaccination.

Semaine du 13 au 19 mars

Couvre-feu : Le couvre-feu est reporté à 21 h 30 en zone rouge et disparaîtra dans les régions qui passeront en zone jaune, à savoir la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec. Les élèves de 3e, de 4e et de 5e secondaire retourneront à temps plein en classe dans les régions en zone orange.

Frontière américaine : Justin Trudeau a écarté la possibilité d’une réouverture imminente de la frontière canado-américaine.

Vaccination enfants : Quand les politiciens parlent d’immuniser toute la population avant telle ou telle date, ils oublient souvent de préciser que cela n’inclut pas les jeunes.

Amitiés : Querelles, mésententes, déceptions, éloignement… La pandémie abîme sérieusement nos amitiés, commencent à constater les chercheurs. Certaines ont volé en éclats, d'autres sont sous respirateur, la plupart souffrent de la perte de contacts réels. Comment rebâtir les ponts??

Bain de foule : Un test qui détecte le virus de la COVID-19 en 15 secondes, une billetterie qui peut faire entrer des milliers de personnes par heure, des bracelets électroniques qui encadrent les déplacements sur le lieu. Voilà les principaux éléments de la plateforme SES (Safe Entry System), que l’entreprise québécoise KrowdX souhaite déployer, d’ici quelques mois, dans des événements.

Gymnase : Les gymnases ont rouvert en zone orange. Bonne nouvelle pour certains, quoique des questions se posent. Quels sont les risques en retournant à la salle de gym?

Semaine du 5 au 12 mars

Allègements : Fin « probable » de l’alternance école-maison pour les élèves du secondaire en zone orange et plan pour le déconfinement progressif du sport. Québec laisse entrevoir de nouveaux allégements.

Commémoration : Le Canada a rendu hommage aux plus de 22 000 personnes qui ont succombé à la COVID-19 et à tous les autres qui ont dû affronter cette crise sans précédent dans l'histoire moderne du pays.

Suspension d’un vaccin : Le Danemark, la Norvège et l'Islande suspendent l’usage du vaccin d’AstraZeneca. Les autorités ont pris cette décision après avoir reçu des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19.

Épidémies du passé : Pour mieux appréhender la suite, les épidémies du passé peuvent peut-être donner des pistes.

Vaccination mondiale: Une quinzaine de pays ont accaparé 93 % des premières doses des vaccins contre la COVID-19. L'accès universel aux vaccins doit devenir une priorité mondiale, pour échapper à une résurgence de la maladie et à un « échec moral monumental ».

Solitude : Il y a un an, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait la pandémie de Covid-19. Parmi les dangers, une autre forme d’épidémie, pernicieuse et fort néfaste pour la santé : la solitude.

Enfants et allergies : Les enfants risquent de payer le prix de cette année pandémique en développant des allergies, de l’asthme et des maladies auto-immunes, selon un spécialiste.

Semaine du 27 février au 5 mars

Zone orange : La plupart des régions de la province passeront au palier d’alerte orange après la relâche scolaire, à l’exception du Grand Montréal.

Subventions fédérales : Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le maintien jusqu’en juin de la Subvention salariale d’urgence du Canada, la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer commercial et l’indemnité de confinement.

Espérance de vie : La COVID-19 a fait baisser l'espérance de vie au Québec.

Désinformation : Twitter va bannir les internautes qui font de la désinformation sur les vaccins.

Variants et écoles : Les variants ont fait leur chemin dans les écoles, confirme le Dr Arruda.

Voyages : Les nouvelles règles semblent avoir dissuadé les Canadiens de voyager.

Vaccins et pharmacie : Pour rejoindre un maximum de gens vulnérables, Québec doit mettre à l’essai la vaccination contre la COVID-19 en pharmacie dès la mi-mars.

Recette du vaccin : Des entreprises pourraient produire des millions de doses du vaccin si elles connaissaient la composition et les procédures techniques requises pour les fabriquer. Mais Pfizer, Moderna et AstraZeneca ne veulent pas partager leurs données.

Marché du travail et jeunes : La pandémie a parsemé le marché du travail de nouveaux obstacles. Ceux qui entament leur vie active affrontent de forts vents contraires.

Semaine du 20 au 26 février

Vaccination : Les Québécois de 85 ans et plus peuvent maintenant réserver pour se faire vacciner.

Aidants : Les proches aidants accompagnateurs pourront être vaccinés en même temps que les personnes de 85 ans et plus.

Port du masque : Québec obligera le port du masque médical au primaire dans les zones rouges.

Vaccin et alcool : La consommation d’alcool pourrait avoir un impact sur l’efficacité du vaccin contre la COVID-19, mais on ne dispose pas pour le moment des données qui permettraient de l’affirmer avec certitude.

Moderna : La société de biotechnologie Moderna, l’entreprise derrière l’un des deux vaccins contre la COVID-19 approuvés au Canada, annonce de nouveaux investissements visant à augmenter la capacité de ses installations de production et celles de ses partenaires.

Variants : Le gouvernement du Québec est pressé d'empêcher l'intrusion des variants dans les écoles.

Variant britannique : Près de 10% des cas de COVID-19 à Montréal sont liés au variant britannique.

Longue COVID : Certains malades de la Covid-19 voient leurs symptômes persister ou sont victimes de résurgences de la maladie après une apparente rémission, voire de nouveaux symptômes.

Semaine du 13 au 19 février

Tests rapides : Le gouvernement du Québec offrira aux entreprises les plus à risque de propager le coronavirus des trousses de tests rapides, afin d’isoler rapidement les employés qui seraient infectés, pour juguler la transmission en milieu de travail au Québec.

Vaccins : Une nouvelle étude qui laisse entendre qu’une seule dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 pourrait être presque aussi efficace que les deux doses recommandées par le fabricant.

Cinémas : Les cinémas qui décideront d’ouvrir leurs portes le 26 février prochain seront admissibles au programme d’aide financière de Québec pour les petites et moyennes entreprises pour compenser les pertes dues à l’interdiction de vendre de la nourriture dans les salles.

Réactions aux allègements : S’ils comprennent la nécessité d’assouplir les mesures pour « accommoder » les familles pendant la semaine de relâche, des experts s’inquiètent toutefois des risques associés à l’allègement des mesures sanitaires, prévenant qu’avec les variants, la situation pourrait rapidement dégénérés.

Relâche : Il y aura quelques allègements aux mesures de confinement pour la relâche. Les piscines, les patinoires intérieures et les cinémas pourront rouvrir en zone rouge à compter du 27 février.

CAQ : Malgré le couvre-feu et le confinement qui s’étire, les appuis au parti de François Legault semblent inébranlables.

Télétravail : Selon une étude de Statistique Canada, la pandémie et le télétravail n’ont pas amélioré le partage des tâches domestiques des ménages canadiens. Ce sont encore surtout les femmes qui voient à tenir maison.

Semaine du 6 au 12 février

Fruits et légumes : Les ventes de fruits et de légumes ont reculé de 0,8% au Canada en 2020 par rapport à l’année précédente pour se chiffrer à 2,5 milliards $, alors que la superficie récoltée a baissé de 1,4% pour atteindre 180 815 hectares.

Voyageurs : Les voyageurs qui reviennent au Canada par les frontières terrestres seront eux aussi tenus de fournir un résultat de test négatif à la COVID-19 remontant à un maximum de 72 heures.

Snowbirds : Un test de dépistage avant de monter dans l'avion, un autre en débarquant à l'aéroport, une quarantaine obligatoire à l'hôtel - à leurs frais - et une amende de 3000 $ pour les récalcitrants… Voilà ce qui attend les snowbirds à leur retour au pays.

Variants et vaccins : Efficacité des vaccins contre les variants, approvisionnement à venir, données rassurantes sur l’intervalle entre les deux doses : la journaliste Valérie Borde a recensé plusieurs raisons de se réjouir.

Pandémie et porte-feuille : Si certains connaissent des temps difficiles, d'autres n'ont jamais eu autant d'argent dans leur compte de banque.

Quarantaine hôtel : Des exemptions demandées pour les Canadiens à faible revenu.

Déconfinement partiel : Avec un bilan à la baisse, le Québec entame un déconfinement partiel. Les commerces non essentiels, les salons de coiffure, les bibliothèques et les musées peuvent ainsi rouvrir leurs portes à travers la province.

Semaine du 30 janvier au 5 février

Déconfinement : Le premier ministre François Legault desserre un peu l’étau du confinement et autorise la réouverture des commerces non essentiels et des musées à travers le Québec. Les restaurants, les gyms et les cinémas ne pourront recevoir des clients que dans six régions plus éloignées. Le couvre-feu reste en vigueur pour au moins deux semaines encore.

Déconfinement trop rapide : S’ils disent comprendre l’intention, des experts et des médecins s’inquiètent toutefois que le gouvernement Legault néglige les risques d’une nouvelle croissance d’infections.

Barrages routiers : Il n’y aura pas de barrages routiers pour les régions orange tranche le gouvernement Legault.

Arts : Les musées pourront recevoir des visiteurs dès lundi partout au Québec, tandis que les salles de spectacles et les cinémas seront autorisés à rouvrir dans six régions du Québec à partir du 26 février.

Transport : Assommées par la perte des deux tiers de leur trafic passagers en 2020 sous l’effet de la COVID-19, les compagnies aériennes abordent 2021 avec inquiétude, les nouveaux variants du virus, synonymes de fermetures de frontières, risquant de doucher les espoirs d’une reprise rapide.

COVID et voyageurs : Les cas de COVID provenant des voyageurs sont sous-estimés disent des spécialistes.

Paniers bio : Les abonnements aux paniers des fermiers de famille ont explosé dans la dernière année. Croissance normale ou bulle éphémère ?

Habitudes culinaires : Seulement 35,5 % des Canadiens ont appris une nouvelle recette depuis le début de la pandémie.

Suspension des vols : Les vols entre le Canada et les destinations soleil seront suspendus jusqu’au 30 avril, annonce Justin Trudeau.

Semaine du 23 au 29 janvier

Voyages : Hausse inquiétante des cas liés aux voyages à l'étranger.

Séparations : Les répercussions de la pandémie se font sentir chez les couples : ils seraient plus nombreux à se séparer depuis le printemps dernier et certains des enjeux auxquels ils font face sont nouveaux.

Délestage : Des médecins sont inquiets. La vie de leurs patients, déjà grands perdants de l’opération de délestage en cours au Québec, pourrait être menacée si les cas de COVID-19 augmentent.

Sans-abri : Le gouvernement Legault accepte finalement d’exempter les sans-abri du couvre-feu.

Variant britannique : La possibilité que le variant britannique se répande au Québec est très élevée.

COVID-19 longue durée : Le virus qui provoque la Covid-19 se traduit soit par des symptômes bénins et de courte durée, une infection respiratoire aiguë, ou parfois sans aucun symptôme. Mais certaines personnes souffrent de symptômes de longue durée bien après l’infection : c’est ce que l’on nomme « la longue Covid ».

Bienfaits des plantes : Les plantes apportent beaucoup de bienfaits aux gens. Encore davantage avec la pandémie. C’est même considéré comme un produit essentiel en cette période de reconfinement. C’est par ailleurs avec le mot « folie » que certains marchands décrivent l’engouement actuel pour les plantes.

Semaine du 16 au 22 janvier

Épiceries : Les supermarchés ont connu une année record marquée par une hausse des ventes de nourriture sans précédent de 13 %, au Québec.

Biden et pandémie : Tout juste installé à la Maison-Blanche, Joe Biden consacre jeudi la première journée pleine de son mandat à sa priorité la plus urgente, la lutte contre la pandémie qui a déjà fauché 400 000 vies aux États-Unis.

Quartiers chauds : Comme au printemps, des quartiers du nord et de l’est de Montréal affichent de nouveau les pires taux d’infection au coronavirus de la province.

La Covid deux fois : Faut-il avoir peur… d’attraper la COVID deux fois ? En matière d’immunité, à peu près tout peut arriver ! Ce qui importe, c’est de savoir après combien de temps la plupart des gens ayant déjà contracté le virus risquent d’être réinfectés.

Mutation : Faut-il avoir peur de variants plus dangereux ou qui risquent de rendre les vaccins inefficaces ? Voici les clés pour comprendre… et ne pas paniquer à chaque découverte d’une nouvelle mutation !

Zoonoses : Plus des deux tiers des maladies émergentes et presque toutes les pandémies connues sont causées par des agents pathogènes d’origine animale, expliquent des épidémiologistes du Cirad, le Centre français de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.

Semaine du 9 au 15 janvier

Tests rapides : Le million de tests rapides de dépistage de la COVID-19 qui dorment sur les « tablettes » au Québec sont en voie d’être utilisés de façon « prudente ».

Vaccins Pfizer : Changement majeur dans la distribution du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 : le fabricant américain autorise les autorités sanitaires à déplacer le vaccin d’un endroit à l’autre. Ce nouveau développement vient changer la donne au Québec en offrant un accès accru au vaccin.

Délestage : De plus en plus de personnes doivent être admises aux soins intensifs dans les hôpitaux québécois en raison de la COVID-19. La situation est telle que les autorités médicales envisagent de manquer de place et commencent à penser qu’elles devront peut-être faire un choix entre les patients.

Soins intensifs : Le Québec établit un triste record de personnes hospitalisées aux soins intensifs en raison de la COVID-19.

Agriculture : La sphère agricole et agroalimentaire n’a pas échappé au ressac causé par la COVID-19, comme l’illustre la perturbation des chaînes d’approvisionnement à tous les niveaux.

Travailleurs agroalimentaires : Aux États-Unis, des politiciens ainsi que plusieurs groupes représentant des secteurs de production agricole ont enjoint le département américain à l’Agriculture (USDA) à augmenter le soutien offert aux entreprises et aux travailleurs œuvrant dans ces domaines.

Prime Olymel : Olymel n’a pas l’intention de réinstaurer une «prime de confinement» pour ses travailleurs, comme l’a demandé le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, affilié à la FTQ.

Tests de dépistage à l’étranger : Des centaines de voyageurs ratent leur vol.

Couvre-feu : Québec devient la première province à imposer un couvre-feu.

Semaine du 2 au 8 janvier

Nouveau confinement : Le gouvernement Legault reconfine la province pour « un dernier effort ».

Couvre-feu au Québec : Les citoyens qui sortent de la maison entre 20 h et 5 h dès samedi devront prouver qu’ils ont une bonne raison de violer le couvre-feu s’ils sont interceptés par la police.

Encore six mois : Des experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont averti qu'il pourrait y avoir encore six mois de « route difficile à parcourir » avant que les vaccins ne fassent plier la pandémie de la COVID-19.

La COVID à la ferme : En cette période de pandémie qui devrait avoir accès à la ferme et aux installations?

Temps des Fêtes : Près d'un Canadien sur deux a visité des proches durant les Fêtes.

Vaccination : La campagne de vaccination devrait s’accélérer au Québec.

Snowbirds : Les snowbirds québécois pourraient être vaccinés en Floride.

332 : La communauté scientifique mondiale a réussi à mettre au point un vaccin contre la Covid-19 en seulement 332 jours. Le point sur la question.

Fin décembre

Mesures pour les aînés : Québec présente ses mesures pour le temps des Fêtes dans les milieux pour aînés.

Consignes temps des Fêtes : En raison de l’évolution récente de la situation épidémiologique, les rassemblements privés, intérieurs ou extérieurs, dans les régions et territoires qui se retrouvent en alerte maximale (zone rouge) seront interdits pour l’ensemble de la période des fêtes, soit du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement.

Noël en musique : Plusieurs réseaux nous convient à différents spectacles musicaux pour festoyer. Il y en a pour tous les goûts.

Déductions : Les milliers de Québécois qui se sont retrouvés du jour au lendemain à télétravailler pourront recourir à une démarche simplifiée temporaire pour obtenir jusqu’à 400 $ de déductions en 2020 aux deux paliers de gouvernement.

Vaccination : Ottawa estime pouvoir vacciner la population canadienne d’ici septembre 2021.

Vaccins : Une autre livraison de 30 000 doses ou plus la semaine prochaine.

Premier vaccin : Une femme de Québec est la première à avoir reçu le vaccin au Canada.

PCU : Une amnistie demandée pour les jeunes vulnérables. Les demandes de remboursement pourraient en jeter à la rue, préviennent des organismes de soutien.

Secteur agricole : Impact de la COVID-19 sur les secteurs canadiens de l’agriculture, de l’alimentation et de l’agroalimentaire.

Libertés civiles : Volontairement, involontairement et parfois à leur insu, les Canadiens ont renoncé à certaines de leurs libertés civiles au cours des huit derniers mois dans le cadre des mesures de lutte contre la COVID-19.

Pays pauvres : L’OMS négocie avec Pfizer et Moderna pour distribuer dans les pays pauvres.

Semaine du 5 au 11 décembre

CHSLD : Dans un rapport dévastateur sur la gestion gouvernementale de la COVID-19 dans les CHSLD, la Protectrice du citoyen, Marie Rinfret, décrit l’horreur.

Amendes : Le gouvernement Legault durcit le ton à l’endroit de la « minorité de Québécois » qui ne respectent toujours pas les consignes sanitaires. La présence policière sera augmentée et les forces policières n’hésiteront pas à émettre des constats d’infraction.

Vaccin : Santé Canada approuve le vaccin de Pfizer/BioNTech.

Vaccin et allergie : Les autorités sanitaires britanniques ont déconseillé d'inoculer le vaccin aux personnes ayant eu dans le passé d'« importantes réactions allergiques ».

Hôpitaux : Des urgences débordent dans plusieurs régions.

Anges gardiens : Les anges gardiens pourront demander la résidence permanente au Canada.

Confinement : François Legault n'exclut pas un nouveau confinement.

Asymptomatique : Le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, se préoccupait des porteurs de la COVID-19 sans symptôme dès janvier, révèlent des documents internes.

Garderies : Québec cherche des renforts pour les CPE.

Semaine du 28 novembre au 4 décembre

Noël : le gouvernement Legault interdit finalement les rassemblements de Noël en zone rouge.

Gestion de la pandémie : François Legault se donne une note parfaite, les partis d'opposition incrédules.

Vaccins : Des Québécois testeront un vaccin dans les prochaines semaines.

PCU : Prestataires de la PCU, préparez-vous à payer de l’impôt.

Commerces : Le gouvernement Legault limite le nombre de clients dans les commerces.

Origine COVID: Quel est vraiment l’origine du virus?

Opération nez rouge : Pandémie oblige, l’opération nez rouge est annulé.

Écoles : Un cas de COVID a été recensé dans près de 90 écoles.

Vaccin : Devrait-on s’inquiéter du développement rapide des vaccins contre la COVID-19?

Santé mentale : Dix bonne habitudes à prendre pour prévenir la maladie mentale.

Semaine du 21 au 27 novembre

COVID et animaux : Mise au point sur le rôle des animaux dans la propagation de la COVID-19.

COVID et enfants : Bien des parents s’inquiètent des traumatismes que la pandémie pourrait causer à leurs enfants. Or, cette période difficile est une occasion importante d’acquérir des outils qui leur serviront toute leur vie.

Santé mentale : La pandémie a un effet particulièrement dévastateur sur le moral des jeunes adultes. Il est urgent d’y voir.

Noël : Le gouvernement recommande deux rassemblements au maximum pendant le temps des Fêtes.

Noël sans propagation: Voici une liste de 17 trucs pour réussir Noël, établie avec le soutien d’experts en épidémiologie et en prévention des infections.

COVID et Australie : Voici comment l'Australie a réduit à près de zéro le nombre de cas de COVID-19.

Vaccins : Voici comment fonctionnent les vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna.

Vaccination : Les Québécois sont plus nombreux que le mois dernier à désirer se faire vacciner contre la COVID dès que ce sera possible. Leurs voisins aussi. Mais pas ceux du Sud.

Semaine du 14 au 20 novembre

Noël : les rencontres familiales permises du 24 au 27 décembre.

Achat local : Les produits québécois ont le vent dans les voiles depuis le début de la pandémie.

Opérations : Des dizaines de milliers d'opérations n'ont pas été faites à cause de la pandémie.

Vaccins : Pfizer et BioNTech disent que leur vaccin est encore plus efficace qu'annoncé.

Produits laitiers : Le marché des produits laitiers est en croissance malgré la pandémie.

Commerce agricole : Le commerce agricole et agroalimentaire du Canada résiste, malgré la pandémie.

Frontières : La frontière entre le Canada et les États-Unis fermée jusqu’au 21 décembre au moins.

Tourisme : Québec vient en aide aux hôteliers et au tourisme.

Situation canadienne : L’un des plus éminents infectiologues du monde, Anthony Fauci, avance qu’en dépit des succès initiaux enregistrés au Canada dans la lutte contre la pandémie, le pays fait face à une dégradation de la situation et il estime que les citoyens doivent redoubler d’efforts dans l’application des mesures sanitaires.

Pandémie et femmes : Les enquêtes sur la pandémie révèlent des taux de détresse psychologique plus élevés chez les femmes (24,3 % disent souffrir d’anxiété ou de dépression, contre 19 % des hommes, selon une étude de l’Université de Sherbrooke). Elles consomment également plus de psychotropes. Pourquoi sont-elles plus affectées ?

Semaine du 7 au 13 novembre

Aérosols : Il semble maintenant très clair que ventiler, aérer et filtrer l'air est encore plus important que ce que l'on croyait pour se mettre à l'abri du virus.

Décès première vague : Environ le tiers des Québécois à qui on a attribué la cause du décès à la COVID-19 lors de la première vague seraient très probablement morts d’autres causes dans les semaines suivantes, suggère une étude démographique fraîchement publiée par deux chercheurs de HEC Montréal.

Risque de mort : Le risque de mourir de la COVID-19 chez les patients qui sont hospitalisés a diminué de 70 % entre mars et août, selon une nouvelle étude américaine. Les chercheurs de l’Université de New York ont tenu compte de l’âge des patients dans leur analyse.

Éclosion Olymel : Frappé par une éclosion de COVID-19 qui a infecté 95 de ses 370 travailleurs, l’abattoir Olymel de Princeville devrait fermer ses portes durant deux semaines pour endiguer la propagation du virus, réclame le syndicat des employés.

Volontaires recherchés : Les tests effectués avec des écouvillons pourraient bientôt être remplacés. L’institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a presque terminé ses projets de validation pour les tests de salive et recherche 3000 volontaires pour des tests.

Écoles source d’éclosion : Les éclosions dans les écoles de la province comptent maintenant pour plus de 27 % de toutes les éclosions de COVID-19, une situation jugée « inquiétante » par certains.

Vaccin Pfizer: Un vaccin développé par Pfizer (États-Unis) et BioNTech (Allemagne) est « efficace » à 90 % pour prévenir les infections à COVID-19 selon l’essai à grande échelle de phase 3 en cours, dernière étape avant une demande d’homologation, ont annoncé conjointement ces sociétés pharmaceutiques.

Vaccin Medicago : Medicago annonce avoir obtenu des résultats de tests préliminaires prometteurs pour son vaccin contre la COVID-19 produit sur plantes.

Semaine du 31 octobre au 6 novembre

Enfants et COVID : Les enfants sont-ils de gros transmetteurs de la COVID-19? La science n’a toujours pas de réponse catégorique à cette question très débattue, car cruciale pour l’ouverture ou la fermeture des écoles.

Aide agriculture : Ottawa reconnaît les efforts des producteurs agricoles qui ont mis en place des mesures pour protéger leurs employés durant la pandémie. Une « aide d’urgence » de 7,5 millions est allouée aux agriculteurs québécois.

Animaux infectés : Premier producteur mondial, le Danemark va abattre la totalité de la quinzaine de millions de visons élevés sur son territoire à cause d’une mutation du SRAS-CoV-2, virus qui cause la COVID-19, déjà transmis à 12 personnes, qui menace l’efficacité d’un futur vaccin pour l’homme, ont annoncé mercredi les autorités.

Bars et restaurants : La province voisine, l'Ontario, rouvrira bars, restos et gyms dans ses zones chaudes.

Voyageurs : Les voyageurs devront bientôt soumettre électroniquement leur plan pour se mettre en quarantaine ainsi que les coordonnées de leurs personnes?ressources avant de monter à bord d’un vol à destination du Canada.

Masques : Les autorités fédérales de santé publique changent leurs directives sur les masques non médicaux qui devront, dorénavant, avoir trois épaisseurs.

Semaine du 23 au 30 octobre

Vaccins : Le vaccin contre la COVID?19 n’existe pas encore, mais quand il sera là, qui l’aura en premier? L’Agence de la santé publique du Canada a dévoilé cette semaine ses directives préliminaires sur les populations à immuniser en priorité.

Semaine du 24 au 30 octobre

Lanaudière en zone rouge : Devant une hausse des cas dans Lanaudière, toute la région passera samedi en alerte maximale.

Québec et Lévis : Il faut absolument ralentir la progression de la COVID-19 à Québec et Lévis, à défaut de quoi la population s’expose à « des ruptures de soins » dans les hôpitaux débordés de la région.

Prolongation du confinement : Le gouvernement du Québec prolonge de quatre semaines les mesures sanitaires.

Éclosion chez Olymel : Le bilan s’alourdit à l’abattoir d’Olymel de Vallée-Jonction.

Leçons à tirer en élevages: Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les usines d'Olymel ne sont plus vraiment les mêmes. Les mesures de protection des travailleurs ont été multipliées.

Aide aux Américains : Le gouvernement américain a versé 7,6 G$ aux agriculteurs au cours des quatre dernières semaines, une aide visant à donner un coup de pouce au secteur en raison de la pandémie qui sévit depuis le printemps.

Enseignement : Québec ajoute trois journées pédagogiques au calendrier scolaire.

Revenus de l’État : La deuxième vague affecte moins les revenus de Québec, selon un nouveau rapport de l’Institut du Québec (IDQ).

Seuil symbolique : Le premier ministre Justin Trudeau a dit qua la situation actuelle était « plate », alors que le Canada a atteint le seuil symbolique de 10 000 Canadiens morts de la COVID-19.

Aide aux PME : Plusieurs annonces du fédéral pour aider les entreprises touchées par les impacts de la COVID-19, notamment en prenant le virage numérique.

Blouses et masques : L’achat local est-il mis de côté par Québec pour l’achat de matériel médical? Oui, selon certains fournisseurs.

Pandémie et inégalités sociales : La pandémie de COVID-19 a exacerbé les inégalités sociales, qui existaient déjà, entre des groupes comme les personnes âgées, les travailleurs des services essentiels, les employés du secteur agricole, les femmes et les personnes racisées, selon le rapport de l’administratrice en chef de la santé publique, Therese Tam.

Semaine du 17 au 23 octobre

Dépistage : Le gouvernement du Québec revoit sa stratégie de dépistage de la COVID-19.

CHSLD : Québec dépêche des équipes d'intervention tactique dans quatre CHSLD.

Projet de loi 66 : La nouvelle mouture du projet de loi sur la relance économique affaiblit bel et bien la protection de l’environnement, selon des groupes environnementaux.

Santé mentale : La pandémie affecte durement la santé mentale des jeunes adultes montréalais.

Vaccins : Les vaccins contre la COVID-19 en cours d’élaboration ne protègeront pas tout le monde tout de suite. Le point sur la question.

Voyages : L’Europe de nouveau fermée aux Canadiens en raison de la situation épidémiologique au Canada.

Frontières : La fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis est prolongée.

Restaurants : Les restaurateurs s'adressent à François Legault pour rouvrir les salles à manger.

Billet avion : WestJet remboursera ses clients dont le vol a été annulé au Canada.

Semaine du 10 au 16 octobre

Zones rouges : Malgré une tendance à la baisse observée depuis quelques jours dans la propagation de la COVID-19 au Québec, le gouvernement Legault fait passer plusieurs régions en alerte rouge, soit toute la Montérégie, le Centre-du-Québec et Charlevoix.

Zones rouges questions-réponses : Dès que des Québécois se sont trouvés en zone rouge pour tenter de contrer la COVID, questions et critiques ont plu sur le gouvernement et ses consignes. Voici des réponses aux questions les plus posées ces derniers jours.

Déconfinement : Un médecin français basé à Wuhan, en Chine, affirme que l’Occident a raté son déconfinement.

Achats en ligne : Le magasinage en ligne est devenu un vrai fléau pendant la pandémie. La COVID-19 crée un terreau fertile pour le magasinage compulsif sur le web.

Web et pandémie : Les Canadiens passent plus de temps en ligne depuis le début de la pandémie, selon Statistique Canada.

Halloween : Passer l’Halloween ? Ou pas ? Les experts divergent d’opinions.

Restrictions : Les Québécois devront prendre leur mal en patience, préviennent François Legault et plusieurs experts : le retour à une normale d’avant la pandémie n’est pas pour demain.

Frontières Canada-États-Unis : Statistique Canada affirme que le nombre de voyageurs américains qui sont entrés au Canada en voiture en septembre a diminué de 94 % par rapport à 2019

Semaine du 3 au 9 octobre

Secteur agricole : Comment le secteur agricole s'est ajusté à un séisme appelé COVID?

Vaccin québécois : Un essai clinique sera lancé d’ici la fin de l’année pour un deuxième vaccin québécois contre la COVID-19. La compagnie IMV vient de recevoir l’approbation de Santé Canada pour un essai combinant les phases 1 et 2.

Distanciation sociale et économie : La paralysie totale de l’activité économique mondiale entre mars et mai a sans aucun doute été brutale, mais un autre facteur a nourrit la profonde récession : la distanciation sociale volontaire, d'après un rapport du Fonds monétaire international.

Pétition anti-confinement : Des médecins et des spécialistes de la santé publique américains ont lancé cette semaine une pétition, la déclaration de Great Barrington, qui a été signée par 36 000 personnes, dont 3000 Canadiens.

Application : Alors que le gouvernement du Québec a tardé à utiliser une application de traçage, il implore maintenant tous les citoyens à le faire.

Applis de traçage : L’intelligence artificielle (IA) et le numérique suscitent tant l’engouement que la méfiance. Covid-19 oblige, les développeurs de solutions fondées sur l’IA et le numérique tentent de faire vite : traçage, diagnostics, prévisions.

Hospitalisations en hausse : Il faut sauver le réseau de la santé du Québec, menacé par la deuxième vague de COVID-19, a demandé le premier ministre François Legault, cette semaine.

Symptômes persistants : Certains malades de la COVID-19 n’ont toujours pas retrouvé la santé des mois après avoir été infectés. Pourquoi?

Consommation et pandémie : Le désir de consommer des Canadiens en a pris un coup avec la pandémie, mais ce n’est pas seulement la faute de la COVID-19 : ce repli avait déjà commencé en 2019.

Sécurité de la main-d’œuvre : Le fédéral investit de 35 millions de dollars pour l’amélioration de la santé et de la sécurité dans les exploitations agricoles et dans les logements des employés, pour prévenir et contrer la propagation de la COVID-19.