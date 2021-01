Stabilisation d’un site érodé à Saint-Jude

La municipalité de Saint-Jude a eu recours aux élèves du volet environnement de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme et ceux d’Opération PAJE pour un grand chantier, à l’automne 2020. Celui-ci visait à régler un problème d’érosion des berges à proximité des infrastructures d’épuration des eaux usées de la municipalité.

Il a fallu trois jours de travail à la vingtaine de participants pour réaliser un immense peigne à sédiments pour protéger la berge. Il s’agissait d’une première opération de cette envergure pour les deux équipes de travail qui ont relevé le défi avec brio. Des citoyens de Saint-Jude ont aussi fourni des branches pour la confection de la structure.

PUBLICITÉ

Technique du peigne

Cette technique consiste en la fabrication d’une structure fixe composée d’un amoncellement de branches mortes et vivantes (saules arbustifs) qui piègent les sédiments en suspension lors de crues ou de pluies intenses. Avec le temps, les sédiments accumulés forment un nouveau talus, solide et stable, et plusieurs végétaux s’y implantent d’eux-mêmes. Le comité de bassin versant de la rivière Salvail (CBVS) et la municipalité de Saint-Jude assureront le suivi de l’évolution de cette structure dans le temps.

La MRC, la municipalité et les membres du CBVS tiennent à remercier et à féliciter les jeunes pour leur contribution et pour l’excellence de leur travail.

Pour en savoir plus sur les activités du comité et surtout, si vous avez envie de vous impliquer, communiquez avec madame Anolise Brault au 450 774-3156 ou par courriel à [email protected].