Semaine se terminant le 4 juin

Aperçu

La fin mai se sera terminée en queue de poisson pour ce début de saison 2021.

Suivant déjà des conditions très sèches dans plusieurs régions, spécialement plus vers l’ouest, à partir du Centre-du-Québec, vers la Montérégie-Ouest, en incluant la Rive-Nord (Lanaudière), ce fut au tour de températures très froides la semaine dernière, avec de nombreux gels importants signalés, qui ont affecté les cultures de maïs et soya.

Les *très* nombreux commentaires des participants à ce sujet ne laissent pas place à l’interprétation, des pertes et ressemis, parfois même importantes, auront été inévitables dans de nombreux cas. Les cultures de soya, spécialement dans les terres noires et sablonneuses, auront été affectées davantage. Le maïs s’en sera mieux tiré, avec peu de mentions de pertes importantes, mais néanmoins des plants jaunis et pâlots, ce qui risque d’affecter sinon retarder le développement des cultures.

« Gel mortel dans les terres noires. Des ressemis ont déjà été effectués. » Jean-François Foley, Semences PRIDE – Lanaudière« Environ 10 % de la superficie détruite par le gel dans les parties basses de terre noire, doit être ressemée. 95 % des plants ont la tête et premières feuilles séchées ou brûlées par le gel. On estime environ 10 % de perte de plants à travers les rangs dans le reste des champs. » Daniel Turner, Ferme LD Turner – Mauricie

« Nappes d’eau très basses, le fond des cours d’eau est vide et les cultures manquent d’eau, surtout celles qui n’ont pu germer quand elles ont été mises en terre au semis! Gel tardif le 29 mai dernier dans les terrains très sableux, certains ressemis ont été ou seront réalisés. Les températures froides du 28 au 30 mai et le manque d’eau ont fait jaunir le maïs qui à 3-4 feuilles passe pour se mourir de la semence au sol! » Bernard Fontaine, Ferme IBF/Pioneer – Montérégie-Est

«Levée inégale dans plusieurs champs dus aux conditions de sécheresse. Plusieurs cas de mortalité de soya affectés par les gels mortels. » Stéphane Myre, Bayer – Montérégie-Est

On fait même mention, pour le Centre-du-Québec, de tempête de sable qui ont affecté les cultures :

« Températures froides, mais pas de gel au sol dans mon coin. Le maïs semble avoir été brassé par le vent, et aussi par des tempêtes de sable. » Christian Dionne, Les Entreprises 2000 Christian Dionne inc., Centre-du-Québec

Il y a une bonne nouvelle cette semaine, ce sera finalement le retour de bonnes précipitations ce jeudi, pour à tout le moins assurer la fin de l’émergence des cultures, spécialement celles qui ont été ressemées.

Suivant les données recueillies cette semaine, les ensemencements sont eux-mêmes en principe terminés autant dans le maïs que le soya. Pour le maïs, c’est maintenant 94 % des plants qui ont émergé, 2 % de moins qu’à pareille date l’an dernier. Le début de saison afficherait un peu plus de retard dans le cas du soya, avec 82 % d’émergé, 7 % de moins que l’an dernier, et le stade trifolié atteint en moyenne à 13 %, soit 12 % de moins que l’an dernier.

Malgré le début de saison en dents de scie et difficile, le premier relevé officiel sur l’état des cultures propose qu’il est « correct » autant pour le maïs que le soya, mais sans plus. On prend note cependant que pour le maïs, comme le soya, cet état des cultures est légèrement sous le niveau de lecture des participants de l’an dernier, et à la baisse pour le moment.

Le retour de précipitations cette semaine aura eu le mérite de freiner l’assèchement des sols, spécialement dans les régions de la Montérégie-Ouest et Montérégie-Centre/Sud. Par contre, selon les observations des participants, l’ensemble des régions sondées sont jugées sec à très sec, sous le niveau de lecture également enregistré à pareille date l’an dernier.

Remerciement spécial cette semaine à tous les participants, leurs nombreux commentaires ainsi que les nombreuses photos qui nous ont été transmises!

Maïs

Soya

Conditions de croissance

États des cultures

