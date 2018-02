Tellement inspirant de voir les athlètes se dépasser lors des Jeux olympiques. J’ai l’impression que ça me touche encore plus quand je peux connaître leur cheminement. De la jeune coqueluche qui surprend avec une performance hors de la normale à l’athlète chevronnée qui participe pour la énième fois aux jeux. J’avoue que j’ai un faible pour ceux qui tiennent encore la route au sommet de leur art en tenant tête à la relève énergique de plus jeunes compétiteurs. Suivre à la trace une skieuse à ses quatrième jeux, déjà médaillée, se faire chauffer les fesses par une jeune compétitrice qui la talonne et qui pousse derrière pour finalement réaliser que la vétérante avait encore de l’énergie à sortir pour finalement gagner sa médaille. Probablement la dernière pour elle et assurément un retour en force pour la poursuivante qui aura encore plus d’expérience pour les prochains jeux. C’est inspirant. Pour réussir à exprimer leurs talents au plus haut niveau, on mentionne souvent qu’ils ont les qualités d’être sérieux, perfectionniste, déterminé, travaillant, discipliné, résilient, positif, méthodique, passionné et amoureux de leur discipline. Je crois que l’amour de la discipline est le catalyseur principal qui bonifie toutes les autres qualités. Je ne peux m’empêcher de faire des comparaisons avec notre profession. Les agriculteurs qui réussissent ont les qualités d’un olympien. On saute moins haut et on va sûrement moins vite sur nos skis, mais l’amour du métier nous permet d’innover et de se surpasser pour atteindre de nouveaux sommets. Comme Mikael Kingsbury, tout jeune, j’y rêvais, j’ai appris et aimé ma profession, je suis devenu agriculteur. Merveilleux de réaliser que j’en aurai toujours à apprendre, c’est motivant. J’apprends, je deviens encore meilleur. Maintenant, j’essaie d’ÊTRE agriculteur et de savourer chaque minute d’exercer le plus beau sport : agriculteur!