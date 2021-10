5 facteurs de succès agronomique

On capitalise de plus en plus sur les effets de nos couverts végétaux. Hier, on a récolté 16 150 kg/ha de maïs à 24% d’humidité sur des bandes-tests de 45 unités d’azote seulement. Le même rendement que nos bandes d’évaluations de 100-150-200 unités d’azote total. Si on évalue la valeur de l’unité d’azote pour 2022 à environ 2,65$/unité, ça représente 397$ d’économie sur chaque hectare. Hey, c’est quand même la valeur d’une grosse tonne de maïs!

Déjà 15 ans d’essais et d’évaluations derrière la cravate et on doit encore faire un « effort psychologique » pour y aller à de si bas niveau sans trop de crainte. Ce printemps, le temps était sec et nos évaluations en ppm N dans le sol étaient autour de 15 ppm. On espérait 25 ppm pour pouvoir y aller au 45N démarreur seulement. Selon nos expérimentations, le premier 50N additionnel est la partie la plus rentable pour s’assurer d’une certaine sécurité. Ça uniformise les résultats du champ là où le couvert était moins dense et ça masque les zones un peu plus paresseuses. 118 litres par ha d’azote 32, on appelle ça soupoudrer!

Le maïs est cher et notre saison 2019 n’était pas très bonne… pas question de se planter deux saisons collées. On décide donc de se donner une certaine sécurité additionnelle. 120N total. Sécurité agronomique + sécurité psychologique + sécurité économique assurées. Encore une fois, nos résultats sont excellents. On va devoir se faire un peu plus confiance et traverser notre barrière psychologique et y aller à 80N total pour la prochaine fois. Étape par étape. Il n’y a rien de magique, il faut continuer à se donner les conditions gagnantes pour réussir.

Bases bien contrôlées : Drainage, chaux, compaction. Planification d’un système de culture stratégique. Semis direct et travail réduit. Couvert végétal intelligent. Flexibilité pour s’assurer de pouvoir s’ajuster avec précision pour corriger les conditions météo imprécises.

Une bonne façon d’augmenter notre autonomie et notre stabilité économique face aux soubresauts du marché des intrants. Maintenir notre sol en santé, augmenter nos rendements tout en diminuant nos charges. Profession agriculteur