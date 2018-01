J’entends le « crush crush » de la neige sous mes raquettes. Maki semble bien heureuse de se dégourdir. Quelque -30 oC au thermomètre, mais on s’y habitue graduellement. Un peu de glace dans la barbe, je sens le froid sur mes joues, mais je me sens bien.

Je fais le même trajet jusqu’au boisé de la ferme tous les jours vent, pas vent, froid, pas froid. À notre rythme, sans chronomètre, sans défi performance. Question de garder la forme et de s’acclimater. Dans quelques jours, j’aurai l’impression d’être en été quand il fera -15 oC! Je vis au présent dans ma campagne plutôt que de rêver aux températures d’été ailleurs. On a franchement un bel hiver avec un beau couvert de neige qui nous permet de pratiquer tous nos sports préférés en plus de bien protéger notre blé. On gère la ferme au ralenti et, pour une première fois depuis bien longtemps, on a décidé de ne pas charger de maïs entre Noël et jour de l’An. Hey! Ça c’est la grosse vie!

Une « scotch ale » à la main, je parcours les médias sociaux. Je pense à tous ces souhaits de bonne et heureuse année, de succès, d’amour qu’on répète sans cesse pendant le temps des Fêtes. Finalement, tout dépend de nous. Le résultat est beaucoup plus qu’une simple question de chance. Si je me sens si bien aujourd’hui les deux pieds dans la neige avec ma conjointe et Maki, c’est que j’ai fait certains choix qui m’ont permis d’atteindre ces périodes de quiétude si importantes pour moi. Les résultats dépendent de nous, de moi. Il s’agit seulement de prendre les bonnes décisions afin de rester maître chez nous et maître dans notre tête. L’année 2018 démarre : amusons et aimons-nous! C’est winner!

Bonne année!