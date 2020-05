Les mycotoxines: Les sources de contaminations

Les mycotoxines sont diversifiées puisqu’elles proviennent de différentes espèces de moisissures et de divers aliments. Elles peuvent à la fois être produites par des moisissures présentes dans les céréales telles que le maïs, le blé, l’orge, l’avoine et divers sous-produits céréaliers, ou encore dans les ensilages d’herbe ou de maïs ainsi que le foin. Pour les grains, les ensilages et le foin, la contamination et la production de mycotoxines peuvent avoir lieu au champ, pendant la récolte ou encore lors de l’entreposage. Au Québec, il est possible de retrouver une diversité de mycotoxines qui peuvent affecter les bovins laitiers. Celles-ci peuvent être regroupées selon le groupe de moisissure à l’origine de leur production.

PUBLICITÉ

Tel que présenté dans le tableau 1, il est possible de retrouver des aliments contaminés par des aflatoxines B1, B2, G1, G2 (présente uniquement aux E-U) et des ochratoxines A (présente au Canada), qui sont produites par des moisissures du genre Aspergillus. On les retrouve majoritairement dans les céréales et l’ensilage de maïs provenant des États-Unis. Au Québec, le type de contamination le plus fréquent est causé par diverses mycotoxines du genre Fusarium, qui ont la capacité de produire les toxines suivantes : les désoxynivalénoles (vomitoxines; DON), la T-2 toxine, la HT-2 toxine, l’acide fusarique, la zéaralénone ou encore les fumonisines (B1, B2, et B3).

Malheureusement, il n’existe aucune base de données spécifique au Québec pour savoir l’état de la situation des mycotoxines dans les aliments produits et consommés par le bétail dans la province. Par contre, la compagnie Biomin produit annuellement un rapport sur la prévalence des mycotoxines dans les aliments en Amérique du Nord. Le tableau 2 présente la proportion d’échantillons d’aliments contaminés par diverses mycotoxines lors d’analyses effectuées par Biomin sur une période de dix ans en Amérique du Nord. Il est possible de constater que le DON, la T-2/HT-2 toxine et la zéaralénone sont les mycotoxines les plus importantes.

Comme vous avez pu le constater dans le tableau 1, le genre Fursarium a la capacité de produire plusieurs mycotoxines, il est donc très fréquent de retrouver plus qu’une seule mycotoxine dans les aliments. Encore selon les données collectées par Biomin sur une période de dix ans, il est possible d’observer une co-contamination des aliments avec diverses mycotoxines, tel que présenté dans le tableau 3.

Les mycotoxines sont diversifiées et peuvent être retrouvées dans divers aliments et produites à divers stades dans le cycle de production de l’aliment. Pour cette raison, il est important d’analyser les aliments avec la bonne technique d’échantillonnage et les bonnes méthodes analytiques pour avoir l’heure juste sur la situation présente sur votre ferme. Je vous invite donc à lire notre prochain article de blogue sur le sujet.