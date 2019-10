L’importance de protéger ses données

Je ne peux suffisamment insister sur l’importance de protéger les données informatiques chez le producteur agricole. L’informatique aujourd’hui est tellement présente dans nos fermes et influence directement le rendement de l’entreprise autant par son apport en efficacité que par sa perte en productivité lors de pannes. Il est donc tout aussi important de veiller aux données informatiques qu’aux grains…

Je me rappelle, il y a quelque temps, un producteur de la région nord de Montréal. En détresse, il me contacte afin que je l’aide à récupérer les données du disque dur HDD (Hard Disk Drive) de l’ordinateur de son carrousel de traite. Il était alors prêt à y mettre le paquet pour trouver une solution rapide à la situation, les pertes en productivité justifiant alors grandement le coût d’une réparation immédiate.

L’industrie informatique est bien au fait que tôt ou tard les disques durs (HDD) de nos ordinateurs rendront l’âme en amenant avec eux nos précieuses données. Mais avant récemment, aucune solution abordable et durable n’était accessible. Mais voilà qu’une technologie ultérieurement justifiable seulement pour des appareils de très haut de gamme, devient soudainement accessible pour nos humbles ordinateurs à la ferme : les SSD!

Exempt de composants mécaniques, les SSD (Solid State Drive) ou disque à semi-conducteurs sont beaucoup plus durables et sont une excellente solution de remplacement aux disques à plateaux mécaniques normalement retrouvés dans nos ordinateurs. Autrefois inabordables pour les capacités de stockage requises d’une entreprise agricole, les SSD sont aujourd’hui une alternative réelle au HDD. Ils offrent de nombreux avantages en plus d’augmenter considérablement la durée de vie de vos données.

Par exemple, un PC équipé d’un SSD démarrera en moins d’une minute, et souvent même en quelques secondes. Un disque HDD nécessite du temps pour démarrer et continuera à être plus lent qu’un SSD à utilisation normale. Un disque SSD ne comporte aucune pièce mobile, il est donc plus apte à protéger vos données à plus long terme qu’un HDD. Il est donc une excellente alternative aux HDD pour sa robustesse et sa vitesse d’exécution.

De plus, si vous êtes à vous demander s’il est temps de remplacer votre ordinateur de par sa lenteur d’exécution, vous devriez peut-être considérer parler à votre fournisseur informatique des SSD, à savoir ici une alternative au remplacement coûteux en temps et en argent de votre ordinateur ou de votre HDD advenant le bris de ce dernier!

Oh! Si vous optez pour un remplacement HDD-SDD, n’oubliez pas de rapporter votre vieux HDD, puis de le mettre en sécurité! Celui-ci demeure un miroir de votre ordinateur, toujours capable de recréer un nouveau SSD advenant une catastrophe!

Allez maintenant sauvegarder vos données, vous vous remercierez plus tard de l’avoir fait à temps…