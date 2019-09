Attention lors des entrées dans les silos à grain!

Trop souvent, des décès surviennent sur les fermes agricoles. On veut bien faire, mais on veut surtout que ce soit fait rapidement. Or, les risques sont grands. Ils peuvent même entraîner la mort.

C’est le cas notamment de l’entrée dans les silos à grain. C’est pourquoi la remorque Sécuri-Grain de l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) était présente cette année à Expo-Champs dans la nouvelle Zone Prévention SSS, présentée par Desjardins.

Dans la vidéo suivante, le directeur général de l’Association, Marcel Hacault, explique les dangers et la bonne façon de se protéger lors de l’entrée dans un silo à grain.