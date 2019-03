Six cartes agricoles fascinantes

Il est toujours fascinant d’observer comment l’agriculture se pratique, ici comme ailleurs, ou comment chaque région composent avec différents défis liés à la pratique agricole.

La première carte provient du World Resources Institute. L’organisme a cartographié les endroits où le stress hydrique existe dans le monde. La Agriculture Exposure to Water Stress Map mesure le ratio de prélèvement local (demande) par rapport à l’eau disponible (offre). Des pays comme l’Inde, le Maroc, l’Espagne et les Philippines sont confrontés à un stress hydrique élevé. Les autres principales cultures de base sont visualisées comme le café, le riz et les céréales.

La production végétale mondiale peut-elle répondre aux demandes futures? L’Université du Minnesota explore les rendements actuels des cultures et les solutions aux plus gros problèmes de l’agriculture. C’est le but recherché derrière la carte Feeding the World Story Map. Selon l’Université du Minnesota, pour résoudre ce problème croissant, nous devrons relever trois défis: rendre les terres cultivées plus productives, augmenter l’efficacité d’utilisation de l’eau et changer l’utilisation des cultures et l’alimentation.

La Banque mondiale dispose d’un ensemble unique de cartes de l’agriculture illustrant les tendances historiques et futures de l’agriculture. Les cartes sur l’agriculture comprennent:

Terres agricoles irriguées (% du total des terres agricoles)

Terres agricoles (% de la superficie)

Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB)

Agriculture, valeur ajoutée par travailleur (dollars américains constants de 2005)

Cette autre carte explore le problème de la faim dans le monde. La faim signifie ne pas manger suffisamment pendant des jours. Il empêche les adultes de travailler et retarde la croissance des bébés. Il affecte une personne sur neuf chaque jour. La majorité des problèmes de faim se trouvent dans les pays en développement. Les Nations Unies luttent contre la faim avec son programme Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). L’ONU s’est fixé pour objectif de réduire de moitié le nombre de pays en développement. La carte interactive de l’ONU sur la faim sensibilise à la faim dans le monde.

Les terres arables riches sont remplies de choses vivantes telles que des insectes, des vers, des racines et des feuilles mortes, appelées aussi matière organique. Sans matière organique, pratiquement aucune plante ne pourrait pousser. Et il faut des siècles pour que la couche arable se constitue. Mais d’autres facteurs entrent en jeu pour la production agricole. La texture du sol (% de sable,% de limon et% d’argile) est importante car elle influence la rétention des nutriments. La capacité d’échange indique comment le sol peut fournir des nutriments tels que le calcium, le magnésium et le potassium. ISRIC’s 1km Global Soil Map aide à la prise de décision en matière d’agriculture. Certaines des plus grandes cartes de sol peuvent être trouvées selon certaines caractéristiques, comme la taxonomie, le carbone organique, le pH dans H2O, le % de sable, le % de limon, le % d’argile, la densité apparente et les fragments grossiers.

Environ 40% de la main-d’œuvre mondiale travaille en agriculture, ce qui représente 1,3 milliard de personnes. Cela signifie que l’agriculture est le plus grand fournisseur d’emplois au monde. La base de données spatiale mondiale et la carte interactive d’utilisation des terres agricoles de la FAO, illustre de manière limitée mais aussi très importante l’utilisation des terres.

Source: GIS Geography