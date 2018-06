La sécurité pendant les chantiers de foin

*Dernièrement, je visitais une ferme en pleine opération de récolte et j’ai posé une question fort simple au propriétaire : « Avez-vous discuté sécurité et plan d’intervention d’urgence avec votre équipe ?» J’ai eu droit à un silence étonné comme réponse et pourtant… à chaque année on entend parler de drames terribles sur les fermes. Il y a moyen de les éviter par de simples mesures de précaution. Voici un tour de l’inventaire des risques potentiels

Équipements

Prenez le temps de vérifier le bon état des équipements utilisés et de leurs caractéristiques de sécurité ( vous savez, ce petit grillage qui vous ralentit ou cette tôle pliée qui accroche tant). Un équipement qui fonctionne bien doit aussi être sécuritaire. Vos gens savent-ils correctement les employer, utiliser les matériels de protection et comment arrêter le tout en cas d’urgence ? Comment les remettre en marche de façon sécuritaire s’ils bloquent ? Y a-t-il des pièces mobiles non protégées qui peuvent happer une main oubliée ou broyer un pied? Examinez attentivement toutes vos machineries en tenant-compte de ces critères.

https://youtu.be/buw-Pfdpa88

Planifiez vos opérations de récolte et de transport

Un chantier de récolte bien organisé ressemble à une horloge suisse bien réglée. Il faut être efficace, rapide et économe. Chacun a un rôle bien précis et doit le comprendre. Prenez le temps d’examiner votre «ballet» de machineries pour éviter les accrochages potentiels .

Il faut aussi partager la voie publique avec de nombreux usagers qui ne saisissent pas à quel point les véhicules agricoles sont puissants et lourds. Ils ne s’arrêtent pas sur un 10 sous. Soyons proactifs pour leur sécurité. Et fiston, du haut de ses 12 ans et avec toute sa bonne volonté n’est probablement pas la meilleure personne pour manipuler un tracteur en cas d’urgence.

https://youtu.be/AILX-YrbPyo

Structures d’entreposage

Les impacts d’une chute des structures d’entreposage est assez impressionnants et on sous-estime où cela peut se produire. Une dégringolade du haut d’un bunker parce que l’on perd pied ça peut faire mal. Même chose pour un silo.

On a aussi tendance à négliger les espaces confinés et les gaz délétères qui peuvent s’y trouver. Prenez le temps de porter l’équipement protecteur requis et allez-y accompagné par un compagnon de travail qui sera en mesure d’intervenir de façon sécuritaire en cas de pépin.

https://youtu.be/I-K3hGfIYjU

En somme, la sécurité doit devenir un incontournable sur votre entreprise. Prenez l’habitude d’inclure la sécurité dans votre routine et d’en parler à votre entourage, et n’oubliez pas les enfants.

Liste de vérification:

Stade de la culture check

Machineries en ordre check

Employés formés check

Gamins check

Trousse de premiers soins check

Sécurité check

Température euh…

“Better be safe than sorry”, comme dit mon patron.

*Texte réalisé en collaboration avec le Conseil québécois des plantes fourragères. Les propos exprimés dans le texte relèvent toutefois de l’auteur et n’engagent pas le CQPF.