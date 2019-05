Votre fourrage faible en DACA se prépare maintenant

*Texte réalisé en collaboration avec le Conseil québécois des plantes fourragères . Les propos exprimés dans le texte relèvent toutefois de l’auteur et n’engagent pas le CQPF.

Avant de débuter tout changement de régie pour produire des fourrages faibles DACA, je vous invite à consulter à la fois votre agronome responsable de l’alimentation du troupeau et celui de la régie des champs pour s’assurer que votre stratégie répond aux besoins et limites de votre entreprise.

Tableau 1- Effets de l’application d’azote sur de l’alpiste roseau et la date de coupe sur la concentration en potassium (K), tirée de J. H. Cherney, 2006.

