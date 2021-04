Le soya défonce le plafond de 2014

Le prix du soya à Chicago a atteint jeudi son niveau le plus élevé depuis juin 2014 pour les contrats à terme de juillet, les plus échangés à la bourse. Le prix de la fève a rejoint les 15,2400 $US. Les contrats à terme pour mai ont même atteint en séance 15,4300 $US. Le maïs n'était pas en reste en dépassant la barre des 6 $US à 6,3100, pour les contrats à terme de juillet qui affichaient le plus fort volume.

PUBLICITÉ

Source: Karen Braun, Reuters

La météo et la demande sont en cause dans la hausse des derniers jours. La seconde récolte au Brésil souffre de la sécheresse et les ensemencements ont ralenti aux États-Unis en raison d'une vague de froid accompagnée de neige et de pluie. Le froid fait également craindre quant aux impacts sur le blé d'hiver. En Europe aussi, les conditions sont difficiles. Après la chaleur du début du printemps, le froid qui perdure dans plusieurs pays a eu d'importants effets négatifs. Le gel a détruit de nombreuses cultures de céréales.

Avec la demande toujours élevée en raison de la pandémie, la disponibilité de l'offre commence à causer ces soucis. La Chine devrait demeurer un important importateur de soya. Le département de l'Agriculture des États-Unis s'attend à des exportations records vers Pékin de 28 millions de tonnes. Une partie de la future récolte est d'ailleurs déjà vendue.