Les résultats des parcelles pour les blés de printemps sont en ligne

L’atelier céréales des RGCQ, a mesuré les performances agronomiques de quelque 27 cultivars de blé de printemps répartis dans neuf sites à travers la province. Cette année, deux nouveaux blés sont ajoutés aux tableaux. Le blé Lemieux, un blé panifiable de type “mélange” avec un taux de protéine de 12,5%. L’autre nouveauté est le blé Raven, un blé panifiable qui se distingue par des rendements supérieurs à la moyenne dans toutes les régions.

Il est maintenant possible de consulter les résultats, et ce, en ligne à cette adresse GuideRGCQ.com. Les tableaux contiennent plusieurs informations pratiques pour choisir ses cultivars. Le producteur peut naviguer à travers les tableaux interactifs et filtrer les données pertinentes selon ses propres critères de sélection. Un producteur peut, par exemple, sélectionner les cultivars plus résistants à la fusariose ou qui offrent un rendement relatif plus élevé.

Rappelons que tous les cultivars présents dans le guide ont passé à travers un processus très rigoureux pour finalement être enregistrés à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Chacun d’entre eux doit avoir terminé trois années d’essais en champ. Ensuite, ils deviennent disponibles pour la vente aux producteurs. À noter toutefois que les cultivars en vente sur le marché ne sont pas tous testés par le RGCQ. Chaque compagnie distributrice de semences est libre d’inscrire ou non ses cultivars à ces essais. Les inscriptions se font sur une base volontaire.

Cliquez ici pour consulter les tableaux pour le blé, l’orge et l’avoine 2019.

Un tutoriel vidéo explique en quelques minutes comment utiliser les tableaux.

Les RGCQ mettront en ligne dans quelques semaines les tableaux interactifs pour le soya.