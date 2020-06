Marché des grains: Regain du soya

Les principaux grains ont terminé la semaine sur une note somme toute positive, le maïs et le soya terminant à la hausse alors que le blé a mis fin à deux semaines consécutives de gains.

Les résultats inattendus du chômage aux États-Unis qui ont montré une reprise de l’emploi ont rassuré les marchés qui ont repris du poil de bête vendredi, jour où les chiffres ont été dévoilés. Les données ont raffermis le dollar américain par rapport aux autres devises.

Le soya a bénéficié de cette remonté tandis que le blé a reculé. Le début de la saison de récolte dans les États du Sud a également nui à la céréale, tout comme de meilleures conditions météo en Europe. Les analystes estiment également que plusieurs courtiers ont décidé d’encaisser leurs gains après que la céréale ait affiché un sommet en un mois durant la dernière semaine.

L’annonce de ventes de 588 000 tonnes de soya à l’étranger a aussi aidé à soutenir les prix.

Le boisseau de soya a terminé vendredi à 8,6775 $US après être monté jusqu’à 8,7350 $US, son niveau le plus élevé depuis le 13 avril. Pour la semaine, le soya a gagné 3,2%, son meilleur résultat depuis le début octobre.

Le boisseau de blé a fini à 5,1525 $US, pour une perte hebdomadaire de 1,1%.

Le boisseau de maïs a clôturé à 3,3125 $US, en hausse pour la semaine de 1,7%.

Source: Reuters