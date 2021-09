Marché des grains:

Les marchés ont digéré en début de semaine les résultats dévoilés vendredi dernier dans le plus récent rapport sur l'offre et la demandes quant aux grains américains. Avec des chiffres révisés à la hausse sur la future production de maïs et de soya, le maïs a connu un mauvais début de semaine. Il a atteint son niveau le plus bas depuis 7 janvier à 4,8775 avant de rebondir fortement dans les jours suivants pour finalement terminer en hausse sur une base hebdomadaire. Le soya avait déjà pour sa part encaissé un revers la semaine précédente et a clôturé vendredi sur une note quasi inchangé. Le blé a suivi le maïs en affichant un gain pour la semaine.

PUBLICITÉ

La forte valuation du dollar américain a nuit à la reprise pour les principaux grains.

La remise en marche des élévateurs endommagés par l'ouragan Ida a également permis de relâcher de la pression sur le réseau de transport du grain dans le sud des États-Unis.

Le boisseau de blé pour décembre a fini à 7,0875 $US contre 6,8850 $US la semaine précédente.

Le boisseau de maïs pour décembre a terminé à 5,2725 $US par rapport à 5,1750 $US vendredi dernier.

PUBLICITÉ

Le boisseau de soya pour novembre a conclu à 12,8400 $US comparativement à 12,8650 $US une semaine plus tôt, une perte de 0,4% pour la semaine.